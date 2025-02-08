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Beylikdüzü Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri şubat ayında da dopdolu

Beylikdüzü Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri şubat ayında da dopdolu
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Beylikdüzü Belediyesi’nin şubat ayı kültür-sanat takvimi konserleri, müzikalleri, tiyatro oyunları ve stand-up gösterileriyle sanatseverlere dopdolu bir içerik sunuyor. Konser ağırlıklı şubat programında Cem Karaca anma konserini takiben Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve sufi müziği konserleri birbirini izleyecek. Berfu ve Eser Yenenler çifti ile Gökhan Ünver’in tek kişilik gösterileri BAKSM’de izleyiciyle buluşacak.

Beylikdüzü’nde kültür sanat etkinlikleri şubat ayında da aralıksız devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) ve Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi bu ay kültür-sanat dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak. 7 Şubat’ta halk ezgilerini özgün tarzıyla yorumlayan Ahmet Aslan bir kez daha Beylikdüzü sahnesinde çalacak. 11 Şubat’ta Berfu ve Eser Yenenler’in "Çift Terapisi" ile ilişkiler üzerine kahkaha dolu bir sohbet sizleri bekliyor. 15 Şubat’ta Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz ve Kimya Gökçe Aytaç’ın evliliklerini sorgulayan üç kadının hikâyesini sahneye aktardıkları tek perdelik komedi “Etekler ve Pantolonlar” izleyiciyle buluşacak. 23 Şubat’ta Gökhan Ünver’in “Çok Tanıdık” adlı stand-up gösterisi ve 24 Şubat’ta Rutkay Aziz’in oynayıp yönettiği “1984” de şubatta öne çıkanlar arasında yer alıyor. Ayrıca Orhan Aydın’ın ünlü yazar Sabahattin Ali’nin son iki gününü canlandırdığı “Yol ve Ötesi”, Firuze Engin'in ödüllü oyunu “Cambazın Cenazesi” ve Oyuncu Tayfası’nın “Salaklar Sofrası” adlı komedisini de BAKSM’de izlemek mümkün…

Çocuklar da unutulmadı

Şubat ayında çocuklar için de “Kırmızı Başlıklı Kurt”, “Onur Erol ile Karamela Sepeti” ve “Hansel ve Gretel” sahnelecek. Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı ücretsiz çocuk oyunu “Ballı Eller Zekiye’nin Kurabiyeleri” 16 Şubat’ta çocukların beğenisine sunulacak.

Cem Karaca ve Zeki Müren de BAKSM’de olacak!

Müzikseverler için ise beklentileri karşılayan bir konser serisi düşünüldü. Yolu BAKSM’ye düşenler; 8 Şubat’ta Türk müziğinin efsanevi ismi Cem Karaca’yı anma konserini, 12 Şubat’ta Beylikdüzü NEVA Türk Müziği Korosu‘nun Zeki Müren’in bestelerinden oluşan “Gönülden Nağmeler” konserini, 14 Şubat’ta Sevgililer Günü’ne özel “Aşkın Senfonisi” konserini, 19 Şubat’ta Yeşilkent TSM Korosu’ndan Avni Anıl eserlerini, FSM Kültür ve Sanat Merkezi’ne uğrayanlar ise 25 Şubat’ta Beylikdüzü Halk Müziği Topluluğu’nun türkü konserini ve ertesi gün Sûfi Meşk Topluluğu, "Aşk Nağmeleri" konserini dinleyebilirler. Sanatseverler, www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takviminden tüm detaylı bilgiye ulaşabilirler.

 

 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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