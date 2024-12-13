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Beylikdüzü Belediyesi’nin ''Yuvam Olur Musun?'' projesine Altın Karınca Ödülü

Beylikdüzü Belediyesi’nin ''Yuvam Olur Musun?'' projesine Altın Karınca Ödülü
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Beylikdüzü Belediyesi, ''Yuvam Olur Musun?'' projesiyle ''Akıllı Şehir Uygulamaları'' kategorisinde Altın Karınca Ödülü’ne layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri, 10’uncu kez sahiplerini buldu. 10 kategoride 55 projenin yarıştığı ödül töreninde Beylikdüzü Belediyesi, ‘Yuvam Olur Musun?’ web sitesi projesiyle ‘Akıllı Şehir Uygulamaları’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Belediye adına ödülü; Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, Bilgi İşlem Müdürü Tuğçe Ceylan ve projede görev alan çalışanlar aldı.

Proje, Beylikdüzü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından, sokak hayvanlarının yeni yuvalarına daha kolay bir şekilde kavuşabilmesi adına geliştirildi. Bu site üzerinden sokak hayvanı sahiplenmek isteyenler, hayvanların cinsiyeti, yaşı ve türü gibi özelliklerini görerek kolayca başvuru yapabiliyor. Öte yandan site içerisinde kedi ve köpeklerle ilgili çeşitli bilgilendirici yazılar da yer alıyor.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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