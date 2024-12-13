Beylikdüzü Belediyesi’nin ''Yuvam Olur Musun?'' projesine Altın Karınca Ödülü
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Beylikdüzü Belediyesi, ''Yuvam Olur Musun?'' projesiyle ''Akıllı Şehir Uygulamaları'' kategorisinde Altın Karınca Ödülü’ne layık görüldü.
Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri, 10’uncu kez sahiplerini buldu. 10 kategoride 55 projenin yarıştığı ödül töreninde Beylikdüzü Belediyesi, ‘Yuvam Olur Musun?’ web sitesi projesiyle ‘Akıllı Şehir Uygulamaları’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Belediye adına ödülü; Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, Bilgi İşlem Müdürü Tuğçe Ceylan ve projede görev alan çalışanlar aldı.
Proje, Beylikdüzü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından, sokak hayvanlarının yeni yuvalarına daha kolay bir şekilde kavuşabilmesi adına geliştirildi. Bu site üzerinden sokak hayvanı sahiplenmek isteyenler, hayvanların cinsiyeti, yaşı ve türü gibi özelliklerini görerek kolayca başvuru yapabiliyor. Öte yandan site içerisinde kedi ve köpeklerle ilgili çeşitli bilgilendirici yazılar da yer alıyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol