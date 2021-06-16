Beylikdüzü çölleşme ve kuraklıkla mücadelede İstanbul'a nefes oldu

Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yarısı (% 48.6) yüksek çölleşme riski altında. Bu veriden yola çıkarak Beylikdüzü Belediyesi, çölleşme ve kuraklıkla mücadele kapsamında ilçede birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve bu riski ortadan kaldırmak adına doğayı koruyan adımlar attıklarını açıkladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İstanbul’un bu büyük riski ortadan kaldırması için çılgın projeler, beton kuleler ya da düzensiz konut artışlarına değil; doğayı koruyan vadilere, yeşil alanlara, kent ormanlarına, üreten topraklara, temiz bir çevreye ihtiyacı var. Bizler temiz bir çevre oluşturmak adına “Bugüne Nefes Yarına Umut” olmak için yeşil alan faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2017 yılında Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliği ile hazırladığı Türkiye Çölleşme Modeli raporunda bilim insanları; Türkiye arazisinin %12.7 si zayıf, %53.2 si orta ve % 25.5 inin yüksek çölleşme riski altında olduğunu belirtti. Orta yüksek risk grubunda belirtilen arazilerin çölleşme ve arazi bozulumuyla ilgili mücadelede hızlı ve etkin önlemler alınmaması durumunda yakın gelecekte Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık yarısının (%48.6) yüksek çölleşme riski altında olduğu değerlendirildi. Beylikdüzü Belediyesi ise 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, son iki yılda yaptığı yeşil alan faaliyetleriyle ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını 9.6 metrekareye çıkardığını duyurdu. Doğaya yapılan yatırımları her zaman öncelikli tutan ve yeşil alan hedefini daha da üst seviyelere taşımak için adımlar atan Belediye, Beylikdüzü genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında 389 bin 864 metrekare yeni yeşil alan ile birlikte toplam yeşil alan miktarının 3 milyon 509 bin 490 metrekareye ulaştığını belirtti. Bu kapsamda ayrıca ilçe genelinde 5 bin 186 adet yetişkin ağaç ve 144 bin 389 adet fidan, çalı ve bitki dikildiği söylendi.

Her şey daha yeşil bir Beylikdüzü için

Daha yeşil bir Beylikdüzü için 40 yeni parkı kente kazandıran Belediye, kentin bereketli topraklarında üretimi canlandırmaya, bununla birlikte yeşil ve sosyal alanların sayısını artırmaya da yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Doğayı koruyan vadilere, yeşil alanlara, kent ormanlarına, üreten topraklara, yaşam bahçelerine, temiz bir çevre oluşturmak adına Beylikdüzü’nde “Bugüne Nefes Yarına Umut” oluyor. Çölleşme olgusunun sadece söz konusu kentin değil, ülkenin de önemli bir sorunu haline geldiği gerçeğiyle çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, gerek çölleşme ve kuraklıkla mücadelede gerekse toprağın doğru ve verimli kullanımı adına pek çok önemli projeye imza atıyor. Örneğin son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan Yakuplu Kent Ormanı ile kente yepyeni bir yaşam alanı kazandırıldı. 50 dönümlük alanda hayata geçirilen, peyzaj düzenlemeleriyle de ziyaretçileri hayran bırakan ormanda yer alan 224 ağaç korunarak mevcut ağaçların iki katı kadar ağaç dikildi.

Kent tarımına büyük katkı

Öte yandan belediye tarafından ilçe halkının toprakla olan bağını kuvvetlendirmek ve kent tarımını desteklemek amacıyla oluşturulan 20 bin metrekarelik Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri’nde çoğaltılan ata tohumları da toprakla buluşmaya devam ediyor. 2018 yılında 12 tür 32 çeşit tohumla başlanılan ata tohumu çoğaltımı 21 tür 519 çeşide yükseldi. İsmini Beylikdüzülü vatandaşların verdiği ve Yaşam Vadisi 3. etaba teğet, 20 bin m2’lik bir alana sahip olan Yaşam Bahçesi’nde ise olgunlaşan tüm ürünler, yenilerinin yetişebilmesi adına toplanırken Beylikdüzü'ndeki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak üzere Beylikdüzü Gıda Bankası'na teslim ediliyor. Üretim boyunca da herhangi bir kimyasal kullanılmadan ve doğal tarım ilkelerini uygulayarak yerel tohumdan üretilen fidelerle organik sebze meyve yetiştiriliyor. Çocukların kent tarımını öğrenmesi ve üretmenin önemini kavraması adına belediye tarafından ayrıca Küçük Bahçıvanlar Parkı da hayata geçirildi. Parkta çocuklara tarım eğitimi verilirken aynı zamanda çocuklarla birlikte toplamda 2 bin 350 adet sebze dikimi de gerçekleştirildi.

Yaşam Vadileri tüm İstanbul’a nefes oldu

Bakanlık tarafından yayımlanan raporda, Beylikdüzü’nün de içinde bulunduğu orta risk sınıfının yüksek risk grubuna dönüşmemesi için; çeşitli politikaların yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Beylikdüzü Belediyesi bu bağlamda hayata geçirilen projelerden bir diğerini Yaşam Vadileri olduğunu belirtti. Toplamda 5 etaptan oluşan ve 1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla Beylikdüzü’nden tüm İstanbul’a nefes olan Yaşam Vadisi projesinin son etap çalışmaları tamamladığında kent denizle buluşacak. Okuma bahçeleri, kokulu bitkiler gösteri alanları, bisiklet parkurları, ahşap pergole oturma alanları ve dere kenarında bulunan yürüyüş yolları ile Beylikdüzü D100 karayolundan Marmara Denizi’ne kadar kesintisiz bir yeşil koridor oluşacak.