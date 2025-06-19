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Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nde karne heyecanı

Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nde karne heyecanı
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi’nde karne heyecanı yaşandı. Etkinlik, renkli ve özel anlara sahne oldu.

Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri 2024-2025 eğitim öğretim dönemini tamamladı. Belediye protokolü ve velilerin de hazır bulunduğu törende sertifikalarını alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Günün sonunda öğrencilerden oluşturulan koronun konseriyle eğlenen özel gereksinimli bireyler, şarkılar söyleyip, dans ettiler ve keyifli bir gün geçirdiler.

“Yeni dönemde daha büyük adımlarla, daha çok gülümsemeyle buluşmak dileğiyle”

Törende konuşan meclis üyesi Nergiz Balcı, Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki faaliyetlerin yalnızca çocuklarla sınırlı kalmadığını hatırlatarak şunları söyledi: 65 yaş üzeri bireylerimize özel yaşam atölyeleri ve kurslar düzenledik. 27 Kasım’da düzenlediğimiz Farkındalık ve Erişilebirlik Çalıştayı toplumda bilinç ve sorumluluğu artırma yolunda çok değerli bir adım oldu ve elbette yıl boyunca düzenlediğimiz çeşitli dış mekan gezileri ve sosyal etkinlikler, merkezimizin canlı ve kapsayıcı yapısını güçlendirdi. Tüm bu süreç boyunca yanımızda olan, destek veren, yüreğiyle katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Tüm farkındalıklarımızla bir bütün olduğumuzda gerçek anlamda bir toplum olabiliriz. Yeni dönemde daha büyük adımlarla, daha çok gülümsemeyle buluşmak dileğiyle.

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Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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