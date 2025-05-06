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Beylikdüzü halkı baharı Hıdırellez Şenliği ile karşıladı

Beylikdüzü halkı baharı Hıdırellez Şenliği ile karşıladı
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Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Beylikdüzü’nde 7. Geleneksel Hıdırellez Şenliği ile kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte; dilek ağacına dilekler asıldı, şarkılar söylendi, Hıdırellez ateşi yakıldı.

Beylikdüzü halkı, baharın gelişini ve umudu simgeleyen Hıdırellez’i 7.Geleneksel Hıdırellez Şenliği ile kutladı. Beylikdüzü Belediyesi’nin, Beylikdüzü Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği iş birliğiyle Gürpınar’da düzenlediği şenlikte; çocuklar için çeşitli atölyeler, roman dans gösterisi ve konserle her yaştan insan doyasıya eğlendi. Geleneksel ritüellerin de gerçekleştirildiği etkinlikte, dilek ağacına dilekler asıldı ve Hıdırellez ateşi yakıldı.

“Bu yıl tüm dileklerimiz, başkanlarımız Mehmet Murat Çalık ve Ekrem İmamoğlu için olsun”

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi şenlikte yaptığı konuşmasında, “Hıdırellez, sadece bir takvim günü değil, insanlığın ortak hafızasında baharın gelişiyle birlikte yeniden doğuşun, tazelenmenin, umudun ve kardeşliğin simgesidir. Doğa nasıl kışın ardından uyanıyor, toprak nasıl yeniden canlanıyorsa bizler de bugün umutlarımızı ve hayallerimizi tazeliyoruz. Bugün burada farklı yaşlardan, farklı kültürlerden,  farklı hikayelerden insanlarımızla bir aradayız. Hepimizin dilekleri, umutları, hayalleri var. Hıdırellez'in ruhu da tam burada, bu birliktelikte bu dayanışmada hayat buluyor. Dileklerimizi gül ağacının dallarına asarken aslında hep birlikte daha güzel bir gelecek için umutlarımızı gökyüzüne bırakıyoruz. Bu yıl tüm dileklerimiz, Silivri'de haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan başkanlarımız Mehmet Murat Çalık ve Ekrem İmamoğlu için olsun. Sayın Başkanımızın kalbiyle, ruhuyla burada yanımızda olduğunu hissediyorum. Sizlerin de hissettiğinizi biliyorum. Çok kısa zamanda aramızda olacaklar inşallah. Onlara buradan sevgilerimizi, selamlarımızı, güzel dileklerimizi, güzel dualarımızı gönderiyoruz. En büyük dileğimiz hak, hukuk ve adalet diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hıdırellez’in getirdiği bereket, sağlık ve mutluluk hepimizin hayatına dokunsun”

Çebi konuşmasını, “Bugün bu güzel şenlikte çocuklarımızın neşesiyle gençlerimizin enerjisiyle büyüklerimizin tecrübesiyle hep birlikte baharı karşılıyoruz. Bu güzel ülkeye yine baharlar gelecek. Bu karanlık günlerden, zor günlerden, el birliğiyle aydınlığa ulaşacağız. Hıdırellez’in getirdiği bereket, sağlık ve mutluluk hepimizin hayatına dokunsun. Dilekleriniz kabul, gönlünüz ferah, yolunuz açık olsun. Baharın birliği, umutlarımızı her daim canlı tutsun. Unutmayalım ki en zor zamanlarda bile bir arada olduğumuzda sevgiyle ve umutla her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bu güzel şenlikte emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadeleriyle noktaladı.

“Hıdırellez, birlikte olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere hatırlatır”

Etkinlikte yaptığı konuşmaya, Silivri’de tutuklu bulunan Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a selamlarını göndererek başlayan Beylikdüzü Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği Başkanı Gülşah Adar, “Hıdırellez bu toprakların en köklü geleneklerinden biri. Kimi gül dalına dileğini asar, kimi toprağa hayalini çizer, kimisi de bizler gibi ateşten atlar. İnsanlar bir araya gelir, gönüller birleşir. Hıdırellez’in en güzel tarafı da şudur ki birlikte olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere hatırlatır. Bu güzel günün hazırlanmasında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Diliyorum ki bu Hıdırellez’de dargınlar barışsın, ayrılanlar kavuşsun” ifadelerini kullandı.

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Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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