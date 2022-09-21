Beylikdüzü Kış Spor Okulları'nda kayıtlar başladı

İlçede yaşayan çocukları birçok farklı branşta ve birbirinden donanımlı tesislerde ücretsiz olarak sporla buluşturan Beylikdüzü Belediyesi 2022 Kış Spor Okulları’nın kayıtları başladı. 11 farklı branş ve çeşitli spor dallarında ücretsiz olarak kursların verileceği Kış Spor Okulları’nda çocuklar zamanlarını verimli kullanarak, kendilerini geliştirme imkanına sahip olacaklar.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 11 farklı branşta çocuklara ücretsiz olarak kursların verileceği Kış Spor Okulları kayıtları başladı. Çocukların sadece hobi olarak değil profesyonel olarak da kendini geliştirmesine katkı sağlayacak kurslarda çocuklar, istedikleri bir branşta yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirme imkânı bulacak. Sınırlı sayıda kontenjan ve özel çocuklar için engelsiz branşta eğitimlerin de bulunduğu Kış Spor Okulları’nda kurslar 8 Ekim’de başlayacak ve 25 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Binlerce çocuğa ücretsiz spor yapma imkanı sağlanıyor

Spor, eğitim ve eğlencenin bir arada yaşanacağı Kış Spor Okulları’nda yaşları 5-14 arasında değişen çocuklar: basketbol, voleybol, yüzme, satranç, çocuk zumbası, cimnastik, taekwondo, futbol, aikido, izcilik ve masa tenisi olmak üzere 11 farklı branşta uzman eğitmenler tarafından eğitim alma şansı yakalayacak. Sporun engel tanımadığı Beylikdüzü’nde 8-22 yaş aralığındaki özel çocuklar için düzenlenecek engelsiz branşlar ise; basketbol, yüzme, cimnastik, taekwondo ve masa tenisi olacak. Kış dönemi için kayıtlara başlayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşlara 04 Ekim tarihine kadar da online kayıt imkanı sunuyor. Sınırlı sayıda kontejanın olduğu ve başvurularda Beylikdüzü’nde ikâmet zorunluluğu bulunan kurslar için detaylı bilgiye www.beylikduzu.istanbul adresinden ulaşılabilir.