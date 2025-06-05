Beylikdüzü Kurban Bayramı’na hazır

Beylikdüzü Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde tüm çalışmalarını titizlikle tamamladı. İlçe genelindeki kabristanlar, şehit mezarlıkları ve ibadethaneler temizlenerek bayrama hazır hale getirilirken, arife günü mezarlıklarda Kur’an-ı Kerim okutularak dualar edildi.

Beylikdüzü Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olan Kurban Bayramı öncesinde ilçe sakinlerinin mutlu, huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için tüm çalışmalarını tamamladı. Belediye ekiplerinin ibadethaneler, kabristanlar ve şehit mezarlıklarında yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla ilçe bayrama hazır hale getirildi. Belediye tarafından aynı zamanda, yaş almış ve özel gereksinimli bireylere de bayram öncesi öz bakım, kuaför ve ev temizliği desteği verildi. Arife günü ise her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçedeki tüm mezarlıklarda Kur’an-ı Kerim okutularak dualar edildi. Öte yandan belediye tarafından yürütülen bağış kampanyası kapsamında Beylikdüzü’ndeki yardımsever vatandaşlar kurban eti bağışlarını 5-9 Haziran tarihleri arasında Beylikdüzü Mutfak’a ulaştıracak.

“Dayanışma ve sevgiyle Beylikdüzü’ne hizmet etmeye devam edeceğiz”

Bayram öncesi belediye binası bahçesinde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek bayramlaşan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, “Kurban Bayramı öncesi sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Şimdiden hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bolluk getirmesini diliyorum. Yine buruk bir bayram yaşıyoruz, sevincimiz Başkanımızın yanımızda olmayışının hüznüyle gölgeleniyor. Ancak inanıyoruz ki, bu zorlu süreci hep birlikte, daha da kenetlenerek ve güçlenerek atlatacağız. Tutuklu bulunan, kentimizin seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sizlere özel selamlarını ve en kalbi duygularını iletiyorum. Bizler, Başkanımızın yokluğunda vatandaşımızın her gününü bayram tadında yaşatmak için durmadan yorulmadan canla başla çalışmaya devam edeceğimize bir kez daha buradan söz veriyoruz. Unutmayalım ki adaletin ve demokrasinin üstünlüğüne olan inancımız, bizim her türlü zorluğun üstesinden getirecek en büyük gücümüzdür. Hep birlikte dayanışma ve sevgiyle Beylikdüzü’ne hizmet etmeye devam edeceğiz. Bayramlar birlik dayanışma ve umut zamanlarıdır ancak bu bayramı içimizde büyük bir eksikle karşılıyoruz. Bir sonraki bayramı umuyorum ki yine Başkanımızla birlikte karşılayacağız, sevgiyle coşkuyla özlemle birlikte kucaklaşacağız” ifadelerine yer verdi.