Beylikdüzü metrosuna kavuşacak

Beylikdüzü Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti.

Meclis açılış konuşmasında ilçede yürütülen proje ve hizmetleri detaylarıyla paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sayın Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nün en büyük hayallerinden birini daha gerçekleştiriyor. Beylikdüzü 15 yıldır beklediği, defalarca söz verilmesine rağmen bir türlü yapılmayan metrosuna en sonunda kavuşacak. Biz söz vermekle kalmıyor, sözümüzü de tutuyoruz. Böylece Beylikdüzü kent merkezine biraz daha yaklaşacak” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Meclis açılış konuşmasına mayıs ayında şehit olan askerleri rahmetle anarak başlayan Başkan Çalık, haziran ayı içerisinde yer alan önemli gün ve haftaları da kutladı. Proje ve hizmetlere dair tüm gelişme ve detayları meclisin bilgisine sunan Çalık, Beylikdüzü’nün 15 yıldır beklediği metro projesiyle ilgili, “Sayın Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nün en büyük hayallerinden birini daha gerçekleştiriyor. Beylikdüzü defalarca söz verilmesine rağmen bir türlü yapılmayan metrosuna en sonunda kavuşacak. Biz söz vermekle kalmıyor, sözümüzü de tutuyoruz. Metro, bölgemize dair en önemli ulaşım projesi. Böylece Beylikdüzü kent merkezine biraz daha yaklaşacak” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızı daha nitelikli bir yaşama kavuşturacağız”

Mayıs ayında da Beylikdüzü için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çalık konuşmasında, “Kentsel tarımın en güzel örneklerinden bir tanesi olan Yaşam Bahçesi’nde yaz mevsiminin ilk fidelerini diktik. Geçen sezon 51 ton mahsul Gıda Bankası üzerinden 9 bin 500 ailenin sofrasına ulaştı. Bu yıl hasadı 60-65 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Olası bir depremde can ve mal kaybının önüne geçmek yerel yönetimlerin boynunun borcu. Beylikdüzü’nde uzun uğraşlar sonucunda belirli bir noktaya geldiğimiz Gürpınar Siteler Bölgesi’nde nihai sözleşmeleri imzalamaya başladık. Vatandaşlarımızı sadece daha sağlam binalara değil, daha nitelikli bir yaşama kavuşturacağız. İlçemiz genelinde, İSKİ’nin altyapısını tamamladığı yollar olmak üzere, tüm yollarımızda iyileştirme çalışmalarına başladık. Komşularımızın bozuk diye şikâyet ettiği tüm yollar kısa süre içinde yenilenecek” ifadelerine yer verdi.

Beylikdüzü’ne Yeni Çocuk Kütüphanesi

Meclis konuşmasında Haziran ayı içerisinde yapılacak çalışmaları da paylaşan Başkan Çalık, “Mayıs ayında Yakuplu 150. Sokak’ta sabit kütüphane ve park çalışmasına başladık. Gezici sağlık otobüsünü bu ay tamamlayıp hizmete alacağız. Meydan düzenlemesi kapsamında taşınan Gürpınar Karakolu ile Yakuplu Kültür Merkezi projelerinin kaba inşaatlarında sona yaklaşıyoruz. Nisan ayında temelini attığımız iki yeni kreş, kütüphane, Sivas Kongre Merkezi, Gençlik Merkezi ve camii inşaatları hızla devam ediyor. 11 Haziran’da Melisa İşleyen Çocuk Kütüphanemizi hizmete açacağız. Livaneli Özgürlük Parkı içindeki kütüphanede, 2 bin kitap ve güncel çocuk dergileri yer alacak. Kütüphaneden 4-8 yaşları arasındaki çocuklarımız faydalanacak.” şeklinde konuştu.

“Aklın ve bilimin ışığında yürümeye devam edeceğiz”

Girişim ve teknoloji altyapılı projeler hakkında da son durumu paylaşan Çalık, “Gençlerimizin yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri, Beylikdüzü’nde girişimcilik ekosistemini güçlendirecek ortak çalışma merkezi Beylikdüzü SMART’ı söz verdiğimiz gibi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete açtık. Pandemi nedeniyle yapamadığımız açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Nisan ayında Bilgi Üniversitesi ile Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi projeleri için protokol imzalamıştık. Bu ay Merkezin mekânsal hazırlığına başlıyoruz. Bu projeler hayata geçtiğinde belediye, akademi ve sanayi iş birliğinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları olacak. Bilgi ve teknoloji transferi gerçekleşecek. Beylikdüzü’nde aklın ve bilimin ışığında yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nın ise 5 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.