Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekipleri akreditasyon sertikalarını aldı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen AFAD Akreditasyon Sertifika Töreni’nde, Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekipleri, akreditasyon sertifikası aldı. Törende konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, afetlere hazırlık konusunun önemine dikkat çekerek, “Afetlere karşı dirençli bir kent oluşturabilmek için başlatmış olduğumuz Beylikdüzü Afet Modeli’nin bel kemiği Nefes Nefes Arama Ekibimiz ile olası tüm afetlere karşı hazırız” dedi.

Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekipleri, AFAD Akreditasyon Sertifika Töreni’nde sertifikalarını aldı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşen törene Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Cengiz Karakuş, Beylikdüzü Belediyesi Afet İşleri Müdürü Mehmet Esmer, belediye protokolü, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekipleri’nin Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen afetlerdeki çalışmaları üzerine bir sunum yapıldı. Beylikdüzü Belediyesi Afet İşleri Müdürü Mehmet Esmer, yaptığı sunumda ekibin afetlere hazırlık ve müdahale konusundaki başarısını vurguladı.

Çalık: Beylikdüzü olarak olası tüm afetlere karşı hazırız!

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, törende yaptığı konuşmada, afetlere hazırlık konusunun önemine dikkat çekerek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Felaket başa gelmeden evvel önleyici tedbirleri düşünmek lazımdır’ sözünden hareketle, afetlere karşı hazırlıklı olmanın gerekliliğini her fırsatta hatırlıyoruz. Beylikdüzü kenti, olası bir İstanbul depremine karşı dirençli hale gelmek için çalışmaya devam ediyor. Cesur kararlar alarak kentimizi daha güvenli bir yer haline getireceğiz. Afetlere karşı dirençli bir kent oluşturabilmek için başlatmış olduğumuz Beylikdüzü Afet Modeli’nin bel kemiği Nefes Nefes Arama Ekibimiz ile olası tüm afetlere karşı hazırız. Beylikdüzü'nde yeni planladığımız işler var. Bunları da hayata geçireceğiz. Beylikdüzü her zaman yarının öncüsü olmaya devam edecek. Kimsenin şüphesi olmasın. Cesur kararlar almaktan asla geri durmam. Bu kentin dirençli bir hale gelmesi için cesur kararlar alınması gerekiyorsa cesur kararlar alacağız. Bunu hep birlikte yapacağız” dedi.

Karakuş: Biz bu gücü sizlerden alıyoruz

İstanbul AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Cengiz Karakuş, ise Nefes Arama Kurtarma Ekibi’nin başarısını vurgulayarak, “Nefes Arama Kurtarma Ekibi, akreditasyon sürecinde yüksek standartlara ulaşarak göreve başladı. Ekibin adının anlamı da çok değerli; gittikleri her yerde ‘Nefes buraya geldi, nefes alacağız’ diyerek umut taşıyorlar. İstanbul olarak bugün altmış yedi tane arama kurtarma ekibimiz var akreditasyonu tamamlamış ve bizim için önemli bir sayı. Çünkü sizin bu şekilde sayınızın artmasıyla beraber aynı anda altmış yedi ekip harekete geçebiliyor ve bu çok önemli bir güç. Biz bu gücü sizlerden alıyoruz. Her bir ilçeden aldığımız bu güçle beraber birçok göreve daha hızlı ve daha etkin ulaşabiliyoruz. Başarı gösteren herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından, Nefes Arama Kurtarma Ekipleri, akreditasyon sertifikalarını Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’tan aldı.