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Beylikdüzü Sanat Buluşmaları sürüyor

Beylikdüzü Sanat Buluşmaları sürüyor
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Sanat Buluşmaları Satır Arası Sohbetleri’nin ikinci programı gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği "Sanat Buluşmaları" programları devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programın bu haftaki konuğu fotoğraf sanatçısı Özcan Yurdalan oldu.

Bir gezgin ve yazar olarak da tanınan Yurdalan, "Fotoğrafın Gizli Bırakılmış Tarihi" başlıklı söyleşisinde dinleyicileri MÖ. 500’lerden bugüne, dijital fotoğraf makinelerinin mucidi Steve Sassol’a uzanan bir yolculuğu anlattı. Sanatçı, konuşmasının bir bölümünü de Türkiye ve dünyadaki tanınmış kadın fotoğrafçıları anlattı. Fotoğrafçılığın toplumsal tarihine odaklanmak gerektiğini belirten Yurdalan, söyleşisinde fotoğrafın bir sanat olmanın ötesine geçip, belgeleme aracı olmasının gerektiğini belirtti.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Sanat Buluşmaları Satır Arası Sohbetleri’nin ikinci programı gerçekleşti.

Sanayi Devrimi, Amerikan İç Savaşı ve Afrika’nın sömürgecilik tarihiyle içe içe geçirip, her biri belge niteliğindeki unutulmaz fotoğrafları bir slayt gösterisi eşliğinde salondaki dinleyicilere aktardı.

Türkiye’nin sözlü bir kültüre sahip olduğunu, dolayısıyla resme ve fotoğrafa hak ettikleri değerin verilmediğini, Kurtuluş Savaşı’ndan bile birkaç fotoğrafın günümüze ulaşabildiğini açıklayan Yurdalan, "Fakat Meryem hanım çok önemli bir isim. Onun 1930’larda çektiği 200 bin fotoğraf 2011’de kamuya açıldı. Bu müthiş bir rakam gerçekten. Ve her ne kadar stüdyo ortamında çekilmiş olsalar da dönemin giyim kuşamı ve ruh hali hakkında bize çok önemli bilgiler veriyorlar" dedi.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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