Beylikdüzü, Yaşam Vadisi Spor Şenliği’nde buluştu

Halk, Üniversiteli ve Çocuk kategorilerinde gerçekleştirilen koşu etkinliğinin ardından Yaşam Vadisi Sahnesi’nde sahnelenen pilates, aerobik, yoga, zumba, aikido, capoeira, modern dans, cimnastik ve Paw Tauch Hip-Hap gösterileri sporseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Beylikdüzü Belediyesi Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün Gelişim Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği Yaşam Vadisi Spor Şenliği 7’den 70’e tüm sporseverleri bir araya getirdi. Yaşam Vadisi 1.Etap’ta düzenlenen şenlikte, vatandaşlar, ödüllü koşu organizasyonuna büyük ilgi gösterdi. Koşunun ardından Yaşam Vadisi Sahnesi’nde gerçekleştirilen Hip-Hap müzik sanatçılarının performansı, spor ve dans gösterileri eşliğinde eğlenen sporseverler, aileleriyle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Koşu Organizasyonuna Katılım Yoğundu

Genciyle yaşlısıyla yüzlerce sporseveri buluşturan Yaşam Vadisi Spor Şenliği, Yaşam Vadisi Tören Alanı’ndan başlayıp 1.Etap içinde devam eden koşu ile başladı. Halk ve Üniversiteli kategorilerinde katılımcılar 4 km koşarken Çocuk kategorisine katılım sağlayan minikler 800 metre koşarak bitiş çizgisine varmak için ter attı. Halk ve Üniversiteli koşu etkinliğinin birincileri bir yıl, ikincileri altı ay, üçüncüleri üç aylık spor merkezlerine üyelik ödülünün sahibi oldu. Çocuk Koşusu’ndaysa katılan her çocuk madalya ve spor merkezlerine üyelik ödülü ile ödüllendirildi. Koşu sonunda dereceye girenler, ödüllerini Beylikdüzü Belediye 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi ve Spor Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik, Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fidan Gül ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Mehmet Soyal’ın elinden aldı.

Mumcu: Beylikdüzü Sporda da En Üst Noktalara Ulaşacak

Beylikdüzü Belediye 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu Yaşam Vadisi Sahnesi’nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu tür spor faaliyetlerinin daha da gelişerek ve genişleyerek yapılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İnanıyorum ki Beylikdüzü birçok konuda olduğu gibi spor ve spor faaliyetlerinde de en üst noktalara ulaşacaktır. Katılan tüm sporculara ve katılımcılara teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi. Koşu etkinliğinin ardından akşam geç saatlere kadar süren spor ve dans gösterileri, Yaşam Vadisi’ni dolduran sporseverler tarafından heyecan ve ilgiyle izlendi.