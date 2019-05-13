Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde hafta sonu sanat dolu geçti

Beylikdüzü Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen müzik dinletisi, tiyatro ve konserler her akşam yüzlerce vatandaşı Yaşam Vadisi’nde buluşturmaya devam ediyor. Yaşam Vadisi Sahnesi hafta sonu programı tasavvuf müziği dinletisi ve “Fırça Z” çocuk tiyatrosuyla başlarken Cumartesi akşamı Selçuk Balcı, Pazar akşamı Çiğdem Taştan konseriyle Beylikdüzülüler unutulmaz anlar yaşadı. Bunun yanı sıra Yakuplu Etkinlik Çadırı, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Kavaklı Sosyal Yaşam Merkezi ve Zübeyde Ana Çok Amaçlı Salonda da Cuma, Cumartesi, Pazar günleri sinema, tiyatro, orta oyunu gibi etkinlikler gerçekleşti.

Yaşam Vadisi kemençe sesleriyle yankılandı

Beylikdüzü Belediyesi’nin Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde Cumartesi akşamı hayranları ile buluşan Karadeniz müziğinin başarılı temsilcilerinden Selçuk Balcı ile Yaşam Vadisi’nde Karadeniz rüzgarı esti. Yağan yağmura rağmen etkinlik alanını terk etmeyen Beylikdüzülüler, Balcı’nın seslendirdiği birbirinden güzel türkülere horon oynayarak eşlik etti. Balcı’ya çiçek takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu ise katılımlarından dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.

Beylikdüzü’nde balkan rüzgarı

Etkinlikler kapsamında Pazar akşamı sahne alan Çiğdem Taştan ise seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla izleyenlerle buluştu. Balkan müziklerine getirdiği yorumlarla tanınan Taştan’ın söylediği şarkılara bir ağızdan eşlik edilirken çiçek takdimini Beylikdüzü Belediyesi 2.Başkan Vekili Müslüm Akülker gerçekleştirdi.