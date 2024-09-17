  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beylikdüzü zabıtası öğrenciler için görev başında

Beylikdüzü zabıtası öğrenciler için görev başında

Beylikdüzü zabıtası öğrenciler için görev başında
Güncelleme:

Beylikdüzü zabıtası, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin okullarına güvenle ulaşabilmeleri için gerekli önlemleri aldı.

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okulların giriş-çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini ve trafiğin akışını sağlamak için görev başında. Zabıta ekipleri, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki okulların önlerinde, ışıklardan, yaya geçitlerinden veya kavşaklardan geçişlerde öğrencilere yardımcı oluyor.

Okul önlerindeki denetimler sıklaştı

Yıl boyunca sabahın erken saatlerinde görev başında olan Beylikdüzü zabıtası ayrıca çocukların sağlığını korumak amacıyla çevredeki kafelerde denetimler de yapıyor. Vatandaşların taleplerini dikkate alan Beylikdüzü Belediyesi, görevlendirdiği ekiplerle trafiğin sıkıştığı okul önlerinde, trafiğin akışını aksatan araç sahiplerini uyarıyor, kaza ihtimalini ve gecikmeleri önlüyor.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Maliye'den kiracılara tebligat yağmuru: Posta kutunuzu kontrol edin Maliye'den kiracılara tebligat yağmuru: Posta kutunuzu kontrol edin Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı KRT TV canlı yayınında ''yırtık don'' kavgası KRT TV canlı yayınında ''yırtık don'' kavgası
Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı: Cezası 12 bin TL Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı: Cezası 12 bin TL SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller En başarılı kadın belediye başkanları anketi sonuçlandı En başarılı kadın belediye başkanları anketi sonuçlandı Türkiye'nin gizemli noktası: Aynı noktaya 3 kez yıldırım düştü Türkiye'nin gizemli noktası: Aynı noktaya 3 kez yıldırım düştü Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor