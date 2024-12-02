Beylikdüzü'nde 2024 yılının son meclis toplantısı yapıldı

Beylikdüzü Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu başkanlığında gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın 1.Birleşimi, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Meclisi yöneten Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu konuşmasına, kasım ayında şehit olan polis ve askerleri rahmetle anarak başladı. Belediye çalışanlarının hayatını kaybeden yakınlarını da unutmayan Mumcu konuşmasının devamında ise 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, 7-17 Aralık Mevlana Haftası, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü gibi aralık ayı içerisindeki önemli gün ve haftalara da değindi.

2.Birleşim 5 Aralık Perşembe günü

Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda CHP Grup Sözcüsü Erkan Erdoğan ve AK Parti Grup Sözcüsü Tahir Abuş da gündem dışı söz aldı. Gündemin ilk 4 maddesi oy birliğiyle kabul edilirken 5. madde Plan ve Bütçe Komisyonu’na, 6. madde ise Tarife Komisyonu’na oy birliğiyle havale edildi. Komisyon raporu olan 7. madde için talep edilen ek süre de oy birliğiyle kabul edildi. Aralık ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin ise 5 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.