Beylikdüzü'nde 23 Nisan festival coşkusuyla devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Çocuk Festivali, Yaşam Vadisi’ndeki kortej yürüyüşü ile başladı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Çocuk Festivali, Yaşam Vadisi’ndeki kortej yürüyüşü ile başladı. İki gün boyunca sürecek festivalin ilk gününde çeşitli atölyeler, sahne performansları ve Kaykay Şenliği’nin yanı sıra Betin Güneş Turkish Chamber Orchestra & Choir konseri gerçekleşti. Tüm günü çocuklarla birlikte geçiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bayram coşkusunu onlarla birlikte yaşadı. Beylikdüzü’nü çocuk dostu bir kent yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Çalık, “Çocuklarımıza yaptığımız yatırımların önemini biliyor ve adımlarımızı ona göre atıyoruz. Işıl ışıl gözleri geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.” ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Beylikdüzü’nde şenlik havasında kutlanmaya devam ediyor. Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başlayan gün, Beylikdüzü Kaymakamlığı’nın programıyla devam etti. Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki çocuklar için hazırladığı ve iki gün boyunca sürecek olan 23 Nisan Çocuk Festivali’nin başlangıcı ise Yaşam Vadisi 1.etaptaki kortej yürüyüşüyle yapıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın da katıldığı kortej yürüyüşünde yüzlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla vadiyi kırmızı ve beyaza boyadı. Kortejin ardından etkinlik alanında çeşitli eğitici ve öğretici atölyeler, macera parkurları ve oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi. Aynı zamanda 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde de minik yeteneklerin renkli sahne performansları izleyenler tarafından büyük beğeni ve alkış topladı. Saatler 21.00’ı gösterdiğinde ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi’nde, Betin Güneş Turkish Chamber Orchestra & Choir müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kaykay Şenliği’nde heyecan dolu anlar yaşandı

23 Nisan Çocuk Festivali’nin bir diğer ayağı olan “23 Nisan Kaykay Şenliği” ise Yaşam Vadisi 2.etapta bulunan Kaykay Parkı’nda gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi ile Kırlangıç Kaykay Kulübü’nün iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin farklı noktalarının yanı sıra yurtdışından gelen ve aralarında milli sporcuların bulunduğu toplam 70 sporcu katılım sağladı. Birbirinden yetenekli gençlerin yaptığı gösterileri izleyen Belediye Başkanı Çalık, tüm sporculara başarılar diledi. Heyecan dolu anların da yaşandığı şenlik, müsabaka ve kaykay gösterilerinin ardından madalya töreniyle son buldu.

Çalık: 102 sene evvel nasılsa, bugün de aynı duygular burada yaşanıyor

Tüm günü çocuklarla birlikte geçiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz Atamızın bizlere miras bıraktığı ilkelerle milletimizi ayakta tutmanın; ortak değerlere sahip çıkmaktan, milli bayramlarımızı ve bağımsızlık mücadelemizin özel günlerini ilk günkü heyecanla kutlamaktan geçtiğini biliyoruz. Çocuklarımıza yaptığımız yatırımların önemini biliyor ve adımlarımızı ona göre atıyoruz. Cumhuriyet değerlerimizin koruyucuları olarak, Atamızdan ilhamla Beylikdüzü’nü çocuk dostu kent yapma hedefiyle yola çıkmıştık. Beylikdüzü’nde her bir çocuğumuzun imkanlara eşit ulaşması; okulunda, sokağında, parkında kendini huzurlu ve mutlu hissetmesi için çalışmalarımızda her zaman önceliğimize çocukları koyuyoruz. Beylikdüzü’nün dört bir yanında kreşlerimiz, anne ve çocuk merkezlerimiz ile etüt merkezlerimiz yükseliyor. 65 parkı çocuklarımızın oyunları için hayata geçirdik. 102 sene evvel nasılsa, bugün de aynı duygular burada yaşanıyor. Işıl ışıl gözleri geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.” ifadelerini kullandı.