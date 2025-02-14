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Beylikdüzü'nde 3 yaşından küçüklere ''Oynasın da Büyüsün'' etkinlikleri başladı

Beylikdüzü'nde 3 yaşından küçüklere ''Oynasın da Büyüsün'' etkinlikleri başladı
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen anne ve çocuk merkezleri, “Oynasın da Büyüsün” etkinlikleriyle 3 yaşından küçük çocuğuyla hoş vakit geçirmek isteyen anne-babalara özel bir hizmet sunuyor. Ayten İlgün Harman Anne ve Çocuk Merkezi ile 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi’nin kapıları, haftanın beş günü her sabah uzmanlar eşliğinde güvenli bir oyun alanına açılıyor.

Beylikdüzü Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı anne ve çocuk merkezleri, 16-35 ay arası çocuklara yaşıtları ve ebeveynleriyle keyifli vakit geçirme imkânı sunuyor. Hafta içi her gün saat 11.00'de düzenlenen ebeveyn ve çocuk katılımlı etkinlikler, okul öncesi öğretmenleri ve alanında uzman kişiler eşliğinde çocukların yaş gruplarına ve gelişim seviyelerine uygun şekilde sunuluyor. Böylece çocukların hem sıcak ve güvenli bir ortamda hoşça vakit geçirmesi sağlanıyor, hem de fiziksel, bilişsel, duyusal, sosyal gelişimleri destekleniyor.

Anne ve çocuk merkezlerinin kapıları Beylikdüzü’nde ikamet eden herkese açık

Yaklaşık 40 dakika süren etkinliklerde, minikleri haftanın ve günün programına göre boyama, kağıt kesme, müzik, dans vb. içeriklerde eğlenceler bekliyor. Kavaklı Mahallesi’ndeki Ayten İlgün Harman Anne ve Çocuk Merkezi ile Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi’nin kapıları, Beylikdüzü’nde ikamet eden herkese açık. Ücretsiz olarak gerçekleşen etkinliklere katılmak için online kayıt sisteminden randevu oluşturmak yeterli. Hizmetten faydalanmak isteyenler kayıt için www.beylikduzu.istanbul  internet sitesini ziyaret edebilir, detaylı bilgi içinse belediyenin 444 09 39 numaralı çağrı merkezini arayabilirler.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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