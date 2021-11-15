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Beylikdüzü'nde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Beylikdüzü'nde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçede belirlenen noktalarda kent ağaçlandırma çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. İlk etapta üç caddede başlayan çalışmalar, program dahilinde tespiti yapılan caddelerde de devam edecek.

Daha yeşil bir Beylikdüzü için çalışmalarını hız kesmeden yürüten Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarını devam ettiriyor. İlk etapta eş zamanlı olarak üç caddede başlayan çalışmalar kapsamında; Adnan Kahveci Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde 81 adet ıhlamur ağacı, Dereağzı Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde 78 adet mabet ağacı, Kavaklı Mahallesi Ayasofya Caddesi’nde ise 66 adet akçaağacı toprakla buluşturuluyor. Kent estetiğine katkı sunan ağaçlandırma çalışmaları, program dahilinde tespiti yapılan caddelerde devam edecek.

Daha yeşil ve daha mutlu bir Beylikdüzü için

Yürütülen çalışmanın kent yaşamına büyük katkı sağladığını belirten Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Çağrı Çebi, “Başlatmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarımızı Beylikdüzü genelinde belirlediğimiz noktalarda ara vermeden sürdüreceğiz. Ağaçlandırmaya uygun alanlarda yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda vatandaşlarımızdan da güzel geri dönüşler almak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Daha yeşil ve daha mutlu bir Beylikdüzü için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Beylikdüzü Belediyesi
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