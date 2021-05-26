Beylikdüzü'nde asfaltlama çalışmaları hızlandı

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle birlikte asfalt yenileme ve yol çalışmalarına hızla başladı.

Yaklaşık 250 cadde ve sokağı kapsayan çalışmalarda ilk asfalt Yakuplu Mahallesi’nde atıldı. Çalışmaları yerinde takip eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Ardından yapımı hızla devam eden Yakuplu Kültür Merkezi, Kapalı Pazaryeri ve Kreş Kompleksi’nde de incelemelerde bulunan Başkan Çalık, günün devamında Gürpınar ve Dereağzı Mahallelerinin esnafını ziyaret etti.

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesi ve hava şartlarının düzelmesiyle birlikte asfalt yenileme ve yol çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edecek çalışmalar Yakuplu Mahallesi 41. Sokak ile başladı. Çalışmaları yerinde ziyaret ederek bilgi alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yoldan parka dönüştürdüğümüz ikinci alanımızda bu sezonun ilk asfaltlamasını yapıyoruz. Altyapılarını tamamlamış olduğumuz cadde ve sokakların asfaltlamasını yapacağız.” ifadelerini kullandı. İlk beş aylık periyotta 1 kilometre yol açma ve 13 bin 350 ton asfalt kaplama işlemini gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü yıl sonuna kadar yaklaşık 250 cadde ve sokakta yol açma, asfalt çalışmalarında ise maksimum düzeyde çalışma yapmayı hedefliyor. Müdürlük bünyesinde yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında ise yol açma, yeni açılan yollar ve stabilize yolların asfalt kaplaması, ekonomik ömrü tamamlanmış yolların asfalt freze yapılarak yenilenmesi gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra ızgara ve yağmur suyu kanal yapımı için ön hazırlıklar da tamamlanıyor. 2021 yılının Nisan ayından itibaren kazı ruhsatları da belediye tarafından verilirken kazı neticesinde oluşan boşlukların asfalt kaplamaları da müdürlük tarafından yapılacak.

“Çok güzel ve nitelikli bir bina ortaya çıkıyor”

Asfalt çalışmalarının ardından yapımı hızla devam eden Yakuplu Kültür Merkezi, Kapalı Pazaryeri ve Kreş Kompleksi’ni de ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunan Başkan Çalık, “Burası Yakuplu için çok önemli bir tesistir. İçerisinde çok amaçlı salon, tiyatro sahnesi, spor salonları ve kütüphane gibi hizmetlerden gençlerimizin faydalanacağı alanlar var. Çok güzel ve nitelikli bir bina ortaya çıkıyor. Yakuplu Mahallesi’nin beklediği ve burada yaşayan komşularımız için bir hayal olan projeyi gerçekleştiriyoruz. İnşallah en kısa sürede de Beylikdüzü’nün hizmetine sunacağız. Söz vermiş olduğumuz 3 Köy 3 Meydan projesinin birinci ayağı olan Yakuplu Köy Meydanı’nı da burada tamamlamış olacağız.” dedi. Başkan Çalık günün devamında Gürpınar ve Dereağzı Mahallelerinin esnafını ziyaret ederek istek, talep ve şikâyetlerini dinledi.