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  4. 11 Haziran 2019 17:00

Beylikdüzü'nde atık yağ getirene bez çanta hediye

Beylikdüzü Belediyesi, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilincini oluşturmak adına “5 lt. Atık Yağ Getirene Bez Çanta Hediye” kampanyasını başlattı. Kampanya boyunca en yakın muhtarlık binasına giderek biriktirmiş oldukları atık yağları teslim eden vatandaşlar bez çantalarını alabilecek.

Beylikdüzü'nde atık yağ getirene bez çanta hediye
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Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, doğayı korumaya yönelik proje ve kampanyalara imza atmaya devam ediyor. Şimdiye kadar geri dönüşüm noktasında önemli adımlar atan müdürlük, “5 lt. Atık Yağ Getirene Bez Çanta Hediye” kampanyası ile vatandaşları dönüşüme teşvik etmeyi hedeflerken atık yağ geri dönüşümü konusunda farkındalık yaratmayı ve toplumun bilinçlendirilmesini amaçlıyor.

Bez çantalar muhtarlıklardan alınabilecek

Atık yağların doğaya ve canlılara vereceği zararın engellenmesi adına başlatılan ve Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafınca yürütülen kampanya bu yıl da vatandaşın ilgisiyle karşılandı. Kampanya süreci boyunca atık bitkisel yağlar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü binasının yanı sıra mahalle muhtarlıklarında da toplanırken toplama noktalarında biriktirilen atık yağlar Lisanslı Atık Yağ Geri Kazanım Firması tarafından BİODİZEL yapımı için tekrar değerlendirilecek. Atık bitkisel yağ getirenlerin bez çantasını aldığı bu proje, Aralık ayı sonuna kadar devam edecek.

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