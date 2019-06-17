Beylikdüzü'nde Babalar Günü'nde kamp heyecanı

Babalar Günü’nde gerçekleşen kapanış törenine katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık oğluyla birlikte parkurda yarıştıktan sonra çocuklarla birlikte babalara “Yılın en iyi babası” ödülünü takdim etti.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Baba Çocuk Kampı yoğun katılımla eğlenceli sahnelere görüntü oldu. Kampçılık eğitimi, mangala, meteoroloji ve yön bulma gibi eğitici ve öğretici çalışmaların yapıldığı Baba Çocuk Kampı’nda, ebeveynler farklı bir hafta sonu deneyimi yaşadı. Babalar Günü’nde gerçekleşen kapanış törenine katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık oğluyla birlikte parkurda yarıştıktan sonra çocuklarla birlikte babalara “Yılın en iyi babası” ödülünü takdim etti.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ikincisi düzenlenen Baba Çocuk Kampı bu yıl da renkli görüntüler ortaya koydu. Baba ve çocuklarının çeşitli yarış, atölye ve eğitimlerle geçirdiği iki günün sonunda kapanış töreni Başkan Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla gerçekleşti. Törende yaptığı konuşmada, “Evlatlarımız babalarıyla çok güzel iki gün geçirdiler ve yüzlerindeki tebessümler bizler için mutluluk verici” ifadelerini kullanan Çalık, oğlu Denizhan ile survivor parkurunda yarıştıktan sonra çocuklarla birlikte babalara ödül takdiminde bulundu.

Çalık, “Yılın en iyi babası” ödülünü çocuklarla takdim etti

Dereağzı Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Belediyesi Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte katılımcıların mutluluğunu paylaşan Çalık, “Güzel bir deneyim yaşadığınızı hissediyorum. Evlatların yüzlerinde gülücükler görmek ve babalarıyla güzel bir hafta sonu geçirmelerine vesile olmak bizim için büyük mutluluk. İkincisini düzenlediğimiz etkinliğin inşallah nicesine imza atacağız. Beylikdüzü’nde hayatın farklı şekilde akması ve hayatı değiştirmek adına elimizden geleni yapmaya devam ederken kültürü, sanatı, doğayı insanlarımızla buluşturmak için projeler geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Çalık, kapanış konuşmasının ardından çocuklarla birlikte babalara ödül takdim “Yılın en iyi babası” ödülü takdim etti.

“Sporcularımız babalarına en güzel hediyelerini verdiler”

Baba Çocuk Kampı öncesinde U18 Türkiye Şampiyonasını 4.cü olarak tamamlayan Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü’nün düzenlediği Başarı Ödül Töreni’nde sporculara plaket takdiminde bulunan Başkan Çalık,“Yönetim kuruluna, gençlerimize ve antrenörlerimize bize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyoruz. Bugün babalar günü ve burada bulunan babalara evlatlarının en büyük hediyesi bu başarıdır diye düşünüyorum. Gençlerimizin yolu açık olsun. İnşallah bizlere daha güzel anlar yaşatacaklar. Bizler yerel yönetim olarak tesislerimizin sayısını artırarak spora ve sporcuya olan desteğimiz devam ettirecek, evlatlarımızın daha iyi fırsatlarla hayata hazırlanmalarını sağlayacağız” diyerek kulübün sporcu, teknik heyet ve yöneticilerini tebrik etti.