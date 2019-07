Beylikdüzü'nde Balkan Paradise Orchestra rüzgarı

İstanbul Caz Festivali’nin yeşille cazı bir araya getiren etkinliği Parklarda Caz kapsamında düzenlenen konser dizisinde, Minus Two, Standart Mafyası ve Blue Monk adlı genç caz gruplarının ardından Balkan Paradise Orchestra sahne aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da eşleriyle birlikte katıldığı konserde Balkan Paradise Orchestra hem seslendirdiği parçalarla hem de sahne showlarıyla müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 26. kez müzikseverlerle buluştu. Caz Festivali kapsamında düzenlenen Parklarda Caz, bu yıl da cazın melodilerini Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ne taşıdı. Beylikdüzü Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte; Minus Two, Standart Mafyası ve Blue Monk adlı genç caz gruplarının performanslarının ardından sahneyi devralan Balkan Paradise Orchestra, vadiyi dolduran İstanbullu müzikseverlere caz müziğin kıpır kıpır melodileriyle keyifli bir yaz gecesi yaşattı. On bir yetenekli kadın müzisyenden oluşan Balkan Paradise Orchestra, konserin sonunda ayakta alkışlandı.

Çalık: Muhteşem Bir Performans

Konserin ardından eşiyle birlikte sahneye çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Muhteşem bir performans. Cazın daha fazla yakıştığı bir sahne olduğunu düşünmüyorum. Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde caz daha güzel”diyerek sanatçıları kutladı. Başkan Çalık, konuşmasının sonunda, “Beylikdüzü olarak bizler, umutlarımızı yeşerten ve herşeyi güzel hale getiren Beylikdüzü’nün evladı, Beylikdüzü’nün gururu Ekrem İmamoğlu’nu çok seviyoruz. Evinize hoş geldiniz Başkan’ım.” diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sahneye davet etti.

İmamoğlu: İstanbul’un Her Yerinde Sanat Olsun

Eşiyle birlikte sahneye çıkarak sanatçıları kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Ben, sanatı çok seviyorum. Balkanlardan gelen, bu akşam bizi cazla buluşturan arkadaşlarımıza ve İKSV’ye çok teşekkür ediyoruz. İKSV ile bu ikinci yılımız ve inşallah nice yıllar olsun. İstanbul’un her yerinde sanat olsun; her yerinde güzellik olsun. İlk yurt dışı seyahatimi Balkanlar’a yapacağım. Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü’nde Ekrem İmamoğlu ile İstanbul’da her şey çok güzel olacak.” şeklinde konuştu. Gazeteci-Yazar Hıncal Uluç, efsanevi Spor Spikeri Bülent Karpat gibi sanat ve spor dünyasının ünlülerini buluşturan konser, İmamoğlu ve Çalık’ın sanatçılara çiçek takdimiyle ve toplu fotograf çekimiyle sona erdi.