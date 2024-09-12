Beylikdüzü'nde Beslenme Saati Uyglaması'nda 4. dönem başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve tüm Türkiye’ye örnek olan ‘Beslenme Saati Uygulaması’nda dördüncü dönem başlıyor. Uygulama kapsamında bugüne kadar 470 binden fazla beslenme paketi ilkokul çağındaki 2 bin 153 öğrenciye her gün ulaştırıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ‘Beslenme Saati’ uygulaması için de yeni dönem hazırlıklarını tamamladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Mutfak’ta yarın saat 09.00’da gerçekleşecek tanıtım toplantısında uygulamanın dördüncü dönemine ilişkin tüm detayları kamuoyu ile paylaşacak.