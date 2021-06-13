Beylikdüzü’nde bisiklet şenliği coşkusu

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü iş birliğiyle Beylikdüzü Yaşam Vadisi 2. Etap’ta gerçekleştirilen Bisiklet Şenliği’nde 03- 14 yaş grubundaki çocuklar doyasıya pedal çevirdi.

Çocuklarda bisiklet kullanmanın önemine dikkat çekmek ve bisiklet kültürünün oluşmasında farkındalık yaratmak için Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Beylikdüzü Kırlangıç Spor Kulübü iş birliğiyle Bisiklet Şenliği düzenlendi. Farklı yaş gruplarına göre toplam 5 tur olarak düzenlenen yarışları çok sayıda vatandaş tribünlerden takip ederek çocukların heyecanına ortak oldu. Yaşam Vadisi 2.Etap’ta şenlik havasında düzenlenen etkinliğe Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Belediye Meclis Üyesi ve Spor Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik, Belediye Meclis Üyesi ve Spor Komisyonu Üyesi Handan Öztürk, Belediye Meclis Üyesi Emine İhtiyar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, Beylikdüzü Kırlangıç Spor Kulübü Başkanı Haluk Karataş ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Dünyanın ve Avrupa’nın birçok kentinde bisiklet kullanımının önemine vurgu yapan Ali Mesut Çelik, “Bisiklet kullanımı birçok kentte öncelikli konular haline geldi. Beylikdüzü’nde bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu süreçte Gençlik ve Spor Hizmetleri ve Kırlangıç Spor Kulübü önemli katkılarda bulundu. Bugün burada olmak çok güzel, bisiklet yarışlarında mücadele edecek bütün çocuklara başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir bisiklet şenliğine imza atıyoruz”

Etkinlikte, sağlık için bisiklet sürmenin önemine değinen Fidan Gül, “Bisiklete binmek sağlıklı yaşamın ve koordinasyon gelişiminin sağlanması için olmazsa olmaz sporlarından birisidir. Bugün burada Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü ile birlikte güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. 3-14 yaş arasında ki geleceğimizin en kıymetli varlıkları için bisikleti kullanma ve sevme alışkanlıkları aşılayabilmek adına bisiklet şenliğini organize ettik. Yaş gruplarına göre düzenlenen yarışlar sonucunda çocuklara sertifikalarını ve madalyalarını vereceğiz. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Yaz sporu okullarımızla ilgili hazırlıklarımız ise devam etmektedir. Bizleri takip etmeye devam etsinler.” şeklinde konuştu.