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Beylikdüzü'nde Çevre Haftası'na özel ''Doğaya Dönüşüm Festivali'' düzenlendi

Beylikdüzü'nde Çevre Haftası'na özel ''Doğaya Dönüşüm Festivali'' düzenlendi
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Beylikdüzü Belediyesi geri dönüşüm, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir yaşam temalarını kapsayan bir festival düzenledi. Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nin ev sahipliğinde, bilginin ve doğa sevgisinin birleştiği ve estetikle buluştuğu festivalde çocuklar da ebeveynleri de doyasıya eğlendiler.

Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü’ne özel bir etkinlik planlayan Beylikdüzü Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek için ilham veren bir festivale imza attı. Beylikdüzü Yaşam Vadisi gibi doğayla iç içe bir alanda gerçekleştirilen “Doğaya Dönüşüm Festivali”nde ilçedeki okulların, çevreci kurumların ve STK'ların açtıkları stantlarda atık malzemelerden üretilen çeşitli objeler, robotlar ve sanat eserleri sergilendi.  

Kadın girişimcilerin el emeği ürünleri beğeniye sunuldu

Pedal enerjisiyle çalışan (slot car) oyuncak arabalar, kimya deneyleri ve robot köpek Max festivalin öne çıkanları arasındaydı. Çocuklar geri dönüşüm atıklarından oluşturulan Survivor Parkı’nda ter döktüler. Yarışma ve parkurlarda başarılı olanları hediye çarkında sürpriz hediyeler bekliyordu. Festival alanında kadın girişimcilerin el emeği ürünleri de beğeniye sunuldu. Etkinlik Beylikdüzü Belediyesi’nin temizlik işçilerinden oluşan bir grubun konseriyle sona erdi. 

 

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Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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