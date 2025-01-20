  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beylikdüzü’nde çocuklar yarıyıl tatilini eğlenceyle karşıladı

Beylikdüzü’nde çocuklar yarıyıl tatilini eğlenceyle karşıladı

Beylikdüzü’nde çocuklar yarıyıl tatilini eğlenceyle karşıladı
Güncelleme:

Beylikdüzü Belediyesi’nin 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için hazırladığı Beylikdüzü 10.Yarıyıl Şenliği başladı. Çocukların, atölye çalışmalarından sahne gösterilerine kadar çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlendiği şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Beylikdüzü Yarıyıl Şenliği başladı. Çocukların eğlenirken öğrenebileceği birbirinden renkli etkinliklerden oluşan şenlik ilk günden yoğun ilgi gördü. Çocuklar atölye çalışmalarından sahne gösterilerine kadar birçok etkinliğe ücretsiz katılma imkanı bulurken karneleriyle gelen öğrencilere kitap hediye edildi. Şenlik, 18 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ile Galeri Beylikdüzü olmak üzere 3 ayrı merkezde devam edecek. Tüm yarıyıl programları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler belediyenin www.beylikduzu.istanbul ve sosyal medya adreslerini ziyaret edebilir.

Beylikdüzü Belediyesi’nin 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için hazırladığı Beylikdüzü 10.Yarıyıl Şenliği başladı. Çocukların, atölye çalışmalarından sahne gösterilerine kadar çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlendiği şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

“Amacımız çocuklarımızın tatil boyunca keyifli vakit geçirmesi”

Beylikdüzü’ndeki tüm çocukları Yarıyıl Şenliği’ne davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde çocukların daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yarıyıl Şenliği de bu anlayışla oldukça önemsediğimiz ve her yıl üzerine ne katabiliriz diye kafa yorduğumuz bir etkinlik. Amacımız çocuklarımızın tatil boyunca keyifli vakit geçirmesi. Eğitici, öğretici ve çocukların hayal gücünün gelişmesine katkıda bulunacak etkinliklere tüm çocukları bekliyoruz” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için hazırladığı Beylikdüzü 10.Yarıyıl Şenliği başladı. Çocukların, atölye çalışmalarından sahne gösterilerine kadar çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlendiği şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kartepe ''kantepe'' oldu: Kaçırıp dilini ve kulaklarını kestiler! Kartepe ''kantepe'' oldu: Kaçırıp dilini ve kulaklarını kestiler! Özdağ'dan olay olacak Öcalan iddiası: Ülkü Ocakları'ndaki yalanı ifşa etti! Özdağ'dan olay olacak Öcalan iddiası: Ülkü Ocakları'ndaki yalanı ifşa etti! Erdoğan'dan ekonomiye, Öcalan'dan Bahçeli'ye, teğmenlerden Suriyelilere... Erdoğan'dan ekonomiye, Öcalan'dan Bahçeli'ye, teğmenlerden Suriyelilere... Gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı için karar verildi Gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı için karar verildi Hamas'ın İsrailli esirlere verdiği çantanın sırrı çözüldü Hamas'ın İsrailli esirlere verdiği çantanın sırrı çözüldü Hava sıcaklıkları daha da düşüyor: Soğuk ve yağışlı bir haftaya hazır olun! Hava sıcaklıkları daha da düşüyor: Soğuk ve yağışlı bir haftaya hazır olun! 6 vali, 6 ulaştırma ve altyapı bakanı ile 3 belediye başkanı eskitti... 6 vali, 6 ulaştırma ve altyapı bakanı ile 3 belediye başkanı eskitti... Ödül gecesinde ünlü şarkıcının slikonları patladı Ödül gecesinde ünlü şarkıcının slikonları patladı Yeni salgın Türkiye'yi sardı: Gençler arasındaki vakalar artıyor Yeni salgın Türkiye'yi sardı: Gençler arasındaki vakalar artıyor Emekli bayram ikramiyesi için masadaki rakam belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için masadaki rakam belli oldu
Sergen Yalçın'dan canlı yayında rest: ''Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız'' Sergen Yalçın'dan canlı yayında rest: ''Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız'' Maliye'nin ek vergi kararı Danıştay'dan döndü: Ek vergi düzenlemesi iptal! Maliye'nin ek vergi kararı Danıştay'dan döndü: Ek vergi düzenlemesi iptal! Yeni erken emeklilik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu Yeni erken emeklilik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu Prof. Dr. Celal Şengör'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için ilginç ifadeler Prof. Dr. Celal Şengör'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için ilginç ifadeler Rıdvan Dilmen'in Süper Lig'in finalini açıkladı Rıdvan Dilmen'in Süper Lig'in finalini açıkladı Yeliz Yeşilmen'in tatili burnundan geldi: ''Soyuldum'' Yeliz Yeşilmen'in tatili burnundan geldi: ''Soyuldum'' Bu videodaki öğretmenlerin hepsi görevden uzaklaştırıldı Bu videodaki öğretmenlerin hepsi görevden uzaklaştırıldı Ne ekonomi, ne siyaset, ne geçim derdi... Koşun koşun büyük eğlence var! Ne ekonomi, ne siyaset, ne geçim derdi... Koşun koşun büyük eğlence var! TRT spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi TRT spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi 12 yaşındaki çocuk namaz kılan annesini öldürdü 12 yaşındaki çocuk namaz kılan annesini öldürdü