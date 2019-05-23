Beylikdüzü’nde çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Beylikdüzü Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini erken yaşta aşılamak için ilkokullara giderek öğrencilere eğitim seminerleri vermeye devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıflara yönelik olarak düzenlediği eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına Gürpınar Yeşilkent İlköğretim Okulu’nda devam etti. Keyifli geçen seminerin ardından, minik öğrencilere ‘Hayvanlarla Doğru İletişim’ adlı kitap hediye edildi.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıflara yönelik olarak düzenlediği ‘Kent Hayatında Sokak Hayvanları ve Hayvan Sevgisi’ eğitimlerine devam ediyor. Üç senedir devam eğitimler kapsamında son olarak Gürpınar Mahallesi’nde bulunan Yeşilkent İlköğretim Okulu’ndaki minik öğrencilere eğitim verildi. Eğitime büyük ilgi gösteren öğrenciler, Veteriner Hekim Ahmet Köse’nin anlattıklarını ilgi ve dikkatle dinledi.

Öğrencilere Kitap Hediye Edildi

İlçede bulunan ilköğretim okullarında düzenli olarak gerçekleştirilen ve çocuklara hayvan sevgisini erken yaşta aşılamak amacıyla düzenlenen ‘Kent Hayatında Sokak Hayvanları ve Hayvan Sevgisi’ eğitimi bu kez Yeşilkent İlköğretim Okulu’nda düzenlendi. Eğitimde, Veteriner Hekim Ahmet Köse, öğrencilere ‘Hayvanlara nasıl davranmalı, kedi ve köpeklerin vücut dili, hayvan sahiplenmek için neler yapılmalı’ gibi konularda bilgiler aktardı. Seminerde anlatılanları pürdikkat dinleyen minik öğrenciler, eğitimin sonunda merak ettikleri konularda sorular da sordu. Öğrencilerin bazen şaşkınlıkla bazen de gülümseyerek dinlediği seminerin sonunda, öğrencilere Beylikdüzü Belediyesi tarafından yayınlanan ‘Hayvanlarla Doğru İletişim’ adlı kitap hediye edildi.