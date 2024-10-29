Beylikdüzü'nde Cumhuriyet coşkusu

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılına özel Cumhuriyet Resepsiyonu düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen resepsiyona, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Almanya’nın Paderborn Belediye Başkanı Michael Dreier, Paderborn Kaymakamı Christoph Rüther ve beraberindeki heyet ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayan Beylikdüzü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Cumhuriyet Resepsiyonu düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen resepsiyona; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın yanı sıra, Beylikdüzü Paderborn Kardeş Şehir Protokolü imza töreni için ilçede bulunan Paderborn Belediye Başkanı Michael Dreier, Paderborn Kaymakamı Christoph Rüther, Türk-Alman Dostluk Derneği Başkanı Wolfgang Weigel ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program dans gösterileri ile devam etti. Beylikdüzü’nün genç yeteneklerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın da sahne aldığı gecede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisi konuklara unutulmaz bir akşam yaşattı. Konuklar, 101. yıl coşkusunu paylaşarak Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte kutladı.

Çalık: Cumhuriyet fikrini bir yaşam felsefesi olarak yeniden diriltmeliyiz

Resepsiyonda yaptığı konuşmasında Cumhuriyet’in kuruluş hikâyesini büyük bir gururla anlatan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Cumhuriyet, askeri zaferlerin yanı sıra, toplumun her bireyinin özgürlük, eşitlik ve bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının zaferidir. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kararlılığı, milletimizin fedakarlığıyla birleşerek bizlere bu eşsiz Cumhuriyet’i armağan etti. Cumhuriyet’in yalnızca bir rejim değildir. Eşitliğe, adalete, tam bağımsızlığa ve özgürlüğe açılan bir kapıdır. Cumhuriyet, ülkedeki her yurttaşa refah ve zenginlik sağlayan bir idealdir. Cumhuriyet, gelecek nesillere güvenli bir toplum inşa etme sorumluluğudur. Cumhuriyet’i yaşatmak istiyorsak, onu sadece bir yönetim biçimi olarak göremeyiz. Cumhuriyet fikrini bir yaşam felsefesi olarak yeniden diriltmeliyiz. Cumhuriyeti gerçekten yaşatmak, onun temelini oluşturan kurumları yeniden inşa etmektir” dedi. Konuşmasında, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinden kesitler sunan Başkan Çalık, Cumhuriyet’in kuruluş hikayesini gururla anlattı. “Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok” diyen Başkan Çalık, Cumhuriyet’in ışığı altında geleceğe umutla bakmak gerektiğini vurguladı. Başkan Çalık, konuşmasını “Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!” sözleriyle sonlandırdı.

Türkiye-Almanya dostluğunu pekiştiren anlamlı buluşma

Paderborn Belediye Başkanı Michael Dreier, Beylikdüzü’nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Burada olmaktan çok gurur duyuyoruz. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a yaptığı demokrasi ve cumhuriyet konulu konuşması için teşekkür ediyorum” dedi. Dreier, Paderborn ile Beylikdüzü arasında dostluk anlaşması imzalamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Dostluklar imzalarla değil, insanlarla yaşanır. Sizin dostunuz olmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu. Paderborn Kaymakamı Christoph Rüther ise Beylikdüzü ile kurulan dostluğun uzun süreli olmasını temenni etti. Etkinlikte, Türkiye-Almanya dostluğunu pekiştiren bu anlamlı buluşma, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Beylikdüzü Belediyesi, düzenlenen etkinlikle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşmanın yanı sıra, uluslararası dostluk bağlarını güçlendirmeye de büyük önem veriyor.