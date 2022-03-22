Beylikdüzü'nde Dünya Şiir Günü’nde dizeler tuallere yansidi

Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Şiir Günü’nde “Şiir Yansımaları” adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Ressam - yazar Ziya Buyuk’un Aşık Veysel, Ahmet Telli, Turgut Uyar, Nazım Hikmet, Şükrü Erbaş, Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairlerin dizelerinden esinlenerek yaptığı eserler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Şiir Günü dolayısıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde resim sergisi ve imza gününe ev sahipliği yaptı. Beylikdüzü Sahnesi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen etkinlikte ressam – yazar Ziya Buyuk imzalı eserler ‘Şiir Yansımaları’ adlı sergiyle sanatseverlerle buluştu. Sanatçının; Aşık Veysel, Nazım Hikmet, Can Yücel, Turgut Uyar, Ahmet Telli, Cemal Süreya, Şükrü Erbaş, Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairlerin dizelerinden esinlenerek yaptığı eserler 27 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

Buyuk: Şiir dizelerini resme döküyorum

Yaklaşık üç yıldır sergi üzerine çalıştığını belirten Buyuk, “Sergide bulunan eserler birçok farklı şairin şiirlerinden esinlenerek yaptığım çalışmalardan oluşuyor. Şiir okurken belli mısralarından bir resim zihnimde şekillendiriyorum ve onları resme döküyorum. Eselerim bu şekilde ortaya çıkıyor. Beylikdüzü’nde de bu resimleri sizlerle buluşturduğum için ayrıca mutluyum. Bu imkanı sağlayan Beylikdüzü Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu. Sergi açılışının ardından Ziya Buyuk “Matbaa” adlı kitabını imzalayarak, okuyucularıyla bir araya geldi.