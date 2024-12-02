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Beylikdüzü’nde E-Spor heyecanı yaşandı

Beylikdüzü’nde E-Spor heyecanı yaşandı
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Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödüllü E-Spor Valorant Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya 5’er kişilik takımlardan oluşan 90 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Heyecanın dorukta olduğu ve büyük çekişmeye sahne olan finalin ardından düzenlenen ödül töreninde kazanan takımlara ödülleri takdim edildi.

Beylikdüzü’nde iki gün süren E-Spor Valorant Turnuvası heyecanı yaşandı. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin birçok yerinden oyuncunun katıldığı turnuva, 30 Kasım Cumartesi günü takım kontrolleri ve kura çekimiyle başladı. 18 takımın yer aldığı turnuvada 5’er kişilik takımlardan oluşan 90 sporcu kıyasıya mücadele etti. Turnuva boyunca elemeler nefes keserken, final karşılaşmaları 01 Aralık Pazar günü yapıldı. Heyecanın dorukta olduğu ve büyük çekişmeye sahne olan finalin ardından düzenlenen ödül töreninde kazanan takımlara ödülleri takdim edildi. Takımların kıyasıya mücadelesi sonucu Mamacita birinci, Bros ikinci, Team Fealty üçüncü oldu. Ayrıca, turnuvada ilk 10’a giren takımlar ödüllendirildi.

“Gençleri desteklemeye devam edeceğiz”

Turnuvanın açılış konuşmasını Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer gerçekleştirdi. Esmer, gençlerin e-spor gibi çağın dinamiklerini yakalayan alanlarda kendilerini geliştirmesinin önemine vurgu yaparak, “Beylikdüzü Belediyesi olarak gençlere yönelik bu tür organizasyonlarla hem sporu hem de teknoloji odaklı etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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