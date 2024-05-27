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Beylikdüzü'nde el emeği ürünleri sergiyle taçlandı

Beylikdüzü'nde el emeği ürünleri sergiyle taçlandı
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Beylikdüzü Belediyesi’nin, ilçe halkını kültür ve sanatla buluşturduğu Kültürsem kültür ve sanat kurslarında 2023-2024 dönemi boyunca hazırlanan birbirinden kıymetli eserler, düzenlenen sergiler ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergilerin açılış törenine katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, vatandaşları 7 Haziran’a kadar açık olan sergilere davet etti.

 Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kültürsem kültür ve sanat kurslarının 2023-2024 dönemi, yıl sonu etkinlikleriyle son eriyor. Ahşap Boyama,  Takı Tasarımı, Resim  ve Ahşap Yakma branşlarında uzman eğitmenler eşliğinde kendilerini geliştirme imkânı bulan kursiyerler,

hazırladıkları el emeği ürünlerini sergiyle taçlandırdı. Sergilerin açılış törenine katılarak üretilen el emeği ürünleri inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, vatandaşları 7 Haziran’a kadar açık olan sergilere davet etti.

 “Sanatın ve sanatçıların önünü ve imkanları açabilmek hedefiyle yürüyoruz”

 İlçe halkını kültür ve sanatla buluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Çalık, “Bir kentin varlığını devam ettirmesi için sanat, olmazsa olmazdır. Sanatçı ruhuyla bakanlar kentleri güzelleştirirler. Sanatın ve sanatçıların önünü ve imkanları açabilmek hedefiyle yürüyoruz. Eser sahiplerine ve emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

 

 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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