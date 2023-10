Beylikdüzü'nde Hayvanları Koruma Günü’nde sahiplendirmenin önemine dikkat çekildi

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde farkındalık etkinliği düzenlendi.

İlçedeki ilk ve anaokullarında eğitim gören yüzlerce öğrencinin katıldığı etkinlikte minikler, can dostlarıyla bir araya geldi. Programda, hayvan sahiplenmenin önemine dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz Beylikdüzü Aklı’yla bu kentteki her canlıya hizmet etmek için yola çıkmış bir ekibiz. Bir kez daha bu süreçte yer alan yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yıl da ilçedeki okullarda okuyan öğrencileri can dostlarıyla buluşturdu. Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra yüzlerce öğrenci katıldı. Can dostlarıyla bir araya gelen öğrenciler, onları yakından tanıma fırsatı bulurken yanlarında getirdikleri mamaları da müdürlük çalışanlarına teslim etti. Can dostlarını ziyaret eden öğrenciler alanda bulunan Beylikdüzü Belediyesi Gezici Kütüphanesini ziyaret ederek mandala boyama etkinliğine katıldı. Eğlenceli vakit geçiren çocuklar, can dostlarıyla unutulmaz bir gün geçirdi.

“Bu kentteki her canlıya hizmet etmek için yola çıkmış bir ekibiz”

Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çalık, can dostlarının bakımını çok önemsediklerini belirtti. Onların en iyi koşullarda yaşamasını sağlamak için gayretle çalıştıklarını ifade eden Başkan Çalık, “Gerek merkezimizdeki gerekse sokaktaki can dostlarımızın en iyi koşullarda bakılıp beslenmesi için çalışıyoruz. Bu açıdan sokakta yaşayan canların sahiplenilmesi gerçekten çok kıymetli, hayvan ticaretine alet olmamak gerekir. Biz Beylikdüzü Aklı’yla hem İstanbul hem de Türkiye’ye ilham olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar 12 bin 709 can dostumuzu muayene ettik. 1001 can dostumuzu da sahiplendirirken 7 bin 322 sini de kısırlaştırdık. 10 mahallemizde 70 noktada günlük yaklaşık 2 bin 500 kilogram, merkezimizde ise 3 bin kilogram yemek dağıtımı yapıyoruz. 50 okulda 5 bin öğrencimiz olmak üzere Beylikdüzü genelinde 10 bin kişiye de farkındalık eğitimleri verdik şimdiye dek. İçinde bulunduğumuz tesisin de her dönem iyileştirmelerini yapıyoruz. Biz Beylikdüzü Aklı’yla bu kentteki her canlıya hizmet etmek için yola çıkmış bir ekibiz. Bir kez daha bu süreçte yer alan yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizim mücadelemize ortak olduğunuz için teşekkür ederim”

Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel ise hayvan sevgisinin önemine vurgu yaparak, “Bu dünyada can dostlarımız ile birlikte yaşıyoruz. Hepimiz bir bütünüz. O yüzden farkındalık çok önemli. Bu konunun farkındalığını hep beraber yaşayalım, genç kardeşlerimiz de can dostlarımızı görsünler, tanısınlar diye bir araya geldik. Geldiğiniz ve bizim mücadelemize ortak olduğunuz için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.