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Beylikdüzü’nde ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteği

Beylikdüzü’nde ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteği
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Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla 5 bin yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Ramazan ayı boyunca ilçedeki dayanışma ruhunu daha da üst seviyelere taşıyan Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Belediye, her yıl olduğu gibi bu yıl da gıda ve erzak desteği sağlamak için hazırlanan ve içerisinde yağdan bakliyata, şeker ve tuzdan çaya kadar pek çok ürünün bulunduğu yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırıyor. Toplamda 5 bin kolinin dağıtımı devam ederken belediyenin tüm başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ekipleri de dağıtım için yola çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, dağıtım öncesinde ekip arkadaşlarıyla Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nde bir araya geldi.

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla 5 bin yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

"Sosyal belediyeciliği bir adım öteye taşıma ideali olan bir belediyeyiz"

Beylikdüzü’nde dayanışma köprülerini güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Çalık, "Milletimizin zor zamanlardan geçtiğinin farkındayız. Birlik, beraberlik ve dayanışmamızı güçlendirmemiz gereken zaman dilimlerindeyiz. Beylikdüzü Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği bir adım öteye taşıma ideali olan bir belediyeyiz. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte sürdürülebilir işler yapmaya gayret ediyoruz. Bugün de hizmet araçlarımızla birlikte bütün ekip arkadaşlarım yola çıkacak, komşularımıza selamımızı götürecekler. Beylikdüzü birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir kent olmaya devam edecek. Bir kez daha tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Bu zor günler de geçecek. Biz onların her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla 5 bin yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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