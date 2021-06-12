Beylikdüzü'nde ikinci çocuk kütüphanesi açıldı

İlçede yaşayan minikleri okumaya teşvik etmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Beylikdüzü Belediyesi, kente ikinci çocuk kütüphanesini kazandırdı.

İlçede yaşayan minikleri okumaya teşvik etmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Beylikdüzü Belediyesi, kente ikinci çocuk kütüphanesini kazandırdı. 4 yaşında amansız bir hastalıkla savaşarak hayata gözlerini yuman Melisa İşleyen’in isminin yaşayacağı Melisa İşleyen Çocuk Kütüphanesi’nin açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ölüm yok olmak anlamına gelmez. Melisa kızımız bugün bizim aramızda ve hep aramızda olacak, ismi burada yaşayacak. Küçük kardeşlerine okuma sevgisini ve okuma aşkını bu kütüphanede kazandıracak.” dedi.

Yeni nesil kütüphanecilik anlayışıyla ilçeye kazandırdığı 17 kütüphanede standartların üzerinde hizmet sunan Beylikdüzü Belediyesi, Melisa İşleyen Çocuk Kütüphanesi’ni faaliyete açtı. 4 yaşında amansız bir hastalıkla savaşarak hayata gözlerini yuman Melisa İşleyen’in isminin yaşayacağı kütüphanenin açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sanatçı Zülfü Livaneli, İşleyen’in teyzesi Yasemin Hadivent ve ailesi ile ilçe protokolü katıldı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde bulunan Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi’nden sonra ikinci çocuk kütüphanesi olma özelliği Melisa İşleyen Çocuk Kütüphanesi, 25 metrekarelik kapalı alanı ve bahçesiyle 4-8 yaş grubu arasındaki çocuklara hitap ediyor. Çocuklara özel tasarımıyla, Livaneli Özgürlük Parkı’nda bulunan kütüphane, bünyesinde 2 bin adet kitap koleksiyonu ve güncel çocuk dergileri bulunduruyor.

“Çocuk kalbine kitap sevgisini yazmaya kararlıyız”

Sanatçı Zülfü Livaneli ve Yasemin Hadivent’in de katkılarıyla oluşturulan kütüphanenin açılış töreninde konuşan Mehmet Murat Çalık, “Ölüm yok olmak anlamına gelmez. Melisa kızımız bugün bizim aramızda ve hep aramızda olacak, ismi burada yaşayacak. Küçük kardeşlerine okuma sevgisini ve okuma aşkını bu kütüphanede kazandıracak. Biz evlatlarımız burada fikirle ve bilimle buluşsunlar, o fikrin bilimin aydınlık ışığında yürüsünler istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığından hiç ayrılmadan bu kütüphaneden faydalanmalarını istiyoruz. Bu kent kütüphanelere gerçekten çok önem veriyor. Ben de bu sürece destek verdiği için, Melisamızın o güzel enerjisini bu kentle paylaştığınız için aileye bütün hazirunun huzurunda çok teşekkür ediyorum. İnşallah evlatlarımız bu güzel ve enerji dolu kütüphanede, kitapları gündelik hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirecek, bizler de onların küçük ama kocaman yüreklerini burada besleyeceğiz. Çocuk kalbine kitap sevgisini yazmaya kararlıyız.” ifadelerine yer verdi.

Melisa’nın adı sonsuza kadar yaşayacak

Beylikdüzü Belediyesi’ne ve tüm katkı sunanlara duyarlılıkları için teşekkür eden Zülfü Livaneli, “Dünyaya çok kısa bir süre ‘merhaba’ diyen ama çok derin ve büyük izler bırakan ve ne yazık ki kaybettiğimiz küçük yavrumuzun adına bir kütüphane açılışı için buradayız. Bu kitaplıkta çocuklar kitaplar okudukları zaman Melisa’nın enerjisini hissetsinler, onun iyi niyetini hissetsinler ve dünyaya iyi bir birey olarak katkıda bulunsunlar diye bu kütüphaneyi açıyoruz. Bir de tabii Melisa’nın adı sonsuza kadar yaşasın diye.” ifadelerini kullandı. Açılış töreni sırasında duygu dolu anlar yaşayan İşleyen’in teyzesi Yasemin Hadivent ise, “Bugün burada çocuklar kitaplara erişecek, yeni fidanlar yetişecek ve onların düş dünyası gelişecek, zenginleşecek. Bu bizim için büyük bir sevinç kaynağı. Melisa’nın ismini yaşatmak için bir kütüphane oluşturma fikri aklıma geldiğinde bu fikri Zülfü Livaneli ile paylaştığımda çok heyecanlandı. Bu hayal için birlikte yola çıktık bu yolda çoğaldık. Profesyonellikleri bir yana sanata kültüre destek veren, insana saygı duyan bir insan olan Mehmet Murat Çalık’a da çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Çocukların da ilgisinin yoğun olduğu açılış töreni, plaket ve çiçek takdiminin ardından gerçekleşen Masal Atölyesi ve Kitap Ayracı Yapımı etkinliği ile sona erdi. Tören sonrası Başkan Çalık ve Zülfü Livaneli alanda bulunan Gezici Kütüphaneyi ziyaret etti. Kütüphaneyi oldukça beğendiğini belirten Livaneli, Çalık’a çalışmalarında başarılar diledi.