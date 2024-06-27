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Beylikdüzü'nde ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Beylikdüzü'nde ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
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Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkının rahat bir yaz dönemi geçirmesi için sinek, sivrisinek ve haşerelere yönelik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İlaçlama çalışmalarının tüm mahallelerde titizlikle devam ettiğini belirten Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, ''Vatandaşların huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmesi için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek'' şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi,  havaların ısınmasıyla birlikte ilçede gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını programlı bir şekilde gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama hizmetleri ile de koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.  Larvaları ergin aşamaya gelmeden üreme noktalarında yok etmeye yönelik çalışmaları yürüten ekipler, sulak alanlar başta olmak üzere; inşaatların asansör boşlukları, süs havuzları, kuyular, durgun su birikintileri, foseptik çukurlar ve depolarda ilaçlama çalışmalarını hummalı bir şekilde gerçekleştiriyor. 

Sivrisinekle mücadelede ULV araçları önemli rol oynuyor

Sivrisinek mücadelesinde erken müdahalenin önemine değinen Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Uçkun mücadelesiyle ilgili olarak şubat ayından itibaren çalışmalara başladık. Bizim burada amacımız, özellikle sivrisineklerin kanatlanmadan, larva halindeyken üreme noktalarını tespit ederek üreme noktalarında yok edilmesi. Larva ilaçlamaları, uçkunla mücadele çalışmalarının çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Hizmetleri birimleriyle de birlikte organize şekilde ilaçlama çalışmalarımızı sürdürdük. 1 Nisan tarihinden itibaren havaların da ısınmasıyla birlikte bu çalışmalara ek olarak larva mücadelesine başlıyoruz. Larva mücadelesinden sonra haziran ayında ise araç üstü ULV ile sinek ilaçlaması gerçekleştiriyoruz. Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak vatandaşların huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmesi için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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