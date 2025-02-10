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Beylikdüzü’nde ''İlmek İlmek Mutluluk'' sosyal sorumluluk projesi hayata geçti

Beylikdüzü’nde ''İlmek İlmek Mutluluk'' sosyal sorumluluk projesi hayata geçti
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ''İlmek İlmek Mutluluk'' sosyal sorumluluk projesi, ilçede yaşayan kadınların el emeği ve dayanışma ruhunu ortaya koyuyor. Proje çerçevesinde Beylikdüzü Anne ve Çocuk Merkezleri’nden faydalanan ve ilçede yaşayan kadınlar tarafından örülen parçalar bir battaniyeye dönüştürülerek huzurevlerine hediye ediliyor.

Beylikdüzü Belediyesi, tarafından hayata geçirilen "İlmek İlmek Mutluluk" sosyal sorumluluk projesi ile Beylikdüzü’nde yaşayan kadınların el emeği ve dayanışma ruhu gözler önüne seriliyor. Proje kapsamında Beylikdüzü Anne ve Çocuk Merkezleri’nden hizmet alan ve ilçede ikamet kadınlar, ördükleri parçaları bir araya getirerek anlamlı bir battaniye ortaya çıkarıyor. İlk ilmeklerinin 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi’nde örüldüğü etkinliğe katılarak projeye destek veren Zehra Çalık, projenin önemi ve toplumsal dayanışmanın gücüne vurgu yaptı.

"Her ilmekte dayanışma ve sevginin izi var"

Hazırlanan battaniyelerin huzurevinde yaşayan yaş almış bireylere hediye edileceği, "İlmek İlmek Mutluluk" projesi ile el emeğinin ve kolektif dayanışmanın gücü ortaya koyuluyor. Böylece hem emek veren kadınlar destekleniyor hem de yaş almış bireylere sıcak bir dokunuş sunulmuş oluyor. Proje kapsamında kadınlar 11, 18 ve 28 Şubat tarihlerinde Ayten İlgün Harman Anne ve Çocuk Merkezi’nde, 14 ve 21 Şubat tarihlerinde ise 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi’nde yapılacak etkinliklere katılabilecek.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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