Beylikdüzü'nde kabirler duasız kalmadı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bu bayramda da kabirleri duasız bırakmadı.

Kısıtlama döneminde dışarıya çıkamayan ve mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için ilçedeki tüm mezarlıkları ziyaret eden Başkan Çalık, “Bu bayramda da mezarlıklarımızı yalnız bırakmadık. Komşularımız adına Kuran-ı Kerim okutarak dua ettik. Mübarek Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kısıtlama döneminde dışarıya çıkamayan ve mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için ilçedeki tüm mezarlıkları ziyaret eden Başkan Çalık, “Bu bayramda da mezarlıklarımızı yalnız bırakmadık. Komşularımız adına Kuran-ı Kerim okutarak dua ettik. Mübarek Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İyilik, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan ayını geride bırakırken, Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçedeki tüm mezarlıklarda Kuran-ı Kerim okutularak dua edildi. Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kabir ziyareti yapamayanlar için Yakuplu Mezarlığı, Kavaklı Eski Mezarlık, Kavaklı Yeni Mezarlık ve Gürpınar Mezarlığı’nı ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kabirleri duasız bırakmadı. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde okunan Kuran-ı Kerim sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlandı. Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Mehmet Murat Çalık; “İçinde bulunduğumuz zor günler nedeniyle arife gününü gerektiği gibi yaşayamıyoruz. Bu yıl da pandemi nedeniyle aynı sofraları paylaşmak mümkün olmadı. Beylikdüzü’nde özellikle bu zorlu dönemde kurduğumuz dayanışma köprüleri, Ramazan’da daha da anlam kazandı. Ama önümüzdeki yıl Ramazan Ayı’nı bir arada idrak edeceğimizden kuşkum yok.

Bu dayanışmayı sürdürmeye ve büyütmeye kararlıyız. Bu güzel kentte daha nice Ramazan sofralarında buluşacak, nice bayramları birlikte kutlayacağız. Şimdiden Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçedeki mezarlıklarda arife günü Kuran-ı Kerim okutularak dualar edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle de kabristanların temizlik ve bakım işlemleri özenle yapılıyor. Tüm mezarlıkların kireçleme, budama, ot yolma, çim biçme, yol, parke-kilit taşı gibi bakımları yapılırken, pandemi nedeniyle yakınları tarafından ziyaret edilemeyen ve yabani otlardan kaybolan mezarlıkların ortaya çıkartılması için ise ot biçme çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Tam kapanma sürecinin sona ermesi ve normalleşmeyle birlikte vatandaşlar mezarlıkları rahatlıkla ziyaret edebilecek.