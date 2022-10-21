Beylikdüzü'nde kadınlara menopoz hakkında uzman tavsiyesi

Beylikdüzü Belediyesi’nin 18 Ekim Dünya Menopoz Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerin ilki, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşti. Bütünsel sağlık koçu Nalan Mettin Kızılkaya menopoz süreçlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu. Menopoza dair farklı konuların da ele alınacağı oturumlar her hafta salı günü olmak üzere 4 hafta boyunca devam edecek.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 18 Ekim Dünya Menopoz Günü kapsamında düzenlediği oturumların ilki Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlikte bütünsel sağlık koçu Nalan Mettin Kızılkaya; premenopoz ve postmenopoz süreçleri, menopozda uyku sorunu, erken menopozu tetikleyen faktörler ve geciktiren önlemlere dair paylaşımlarda bulundu. 8 Kasım tarihine kadar her hafta salı günü gerçekleşecek etkinliklerin devamında ise menopoz sürecinde hareket etmenin önemi, meditasyon ve nefes teknikleri, menopoz sürecini rahatlatacak bitkisel tarifler ve sağlıklı beslenme önerileri gibi pek çok konu üzerine çeşitli oturumlar düzenlenecek.

Menopoz dönemini pozitif karşılamak büyük önem taşıyor

Farkındalığı artırmayı hedefleyen oturumların ilkinde kadınlarla bir araya gelen Nalan Mettin Kızılkaya, menopoz döneminde dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Süreçte stresten uzak durulması gerektiğinin altını çizen Kızılkaya; sağlıklı beslenme, egzersiz ve düzenli uykunun da büyük önem taşıdığını ifade etti. Kızılkaya, “Menopoz süreci kadınların 12 ay regl olmamasıyla başlayan bir süreçtir. Bu sürece giren kadınların öncelikle doktor kontrollerini ve tetkiklerini yaptırması gerekiyor. Bu dönemi pozitif karşılamak ve olumlu tarafından bakmak büyük önem taşıyor. Menopoz döneminde kendimize bir şeyler katalım ve bir şeyler üretelim. Emin olun böylelikle hayatınızın en güzel dönemlerinden birini yaşayacaksınız.” şeklinde konuştu.