Beylikdüzü'nde kara kış seferberliği başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın 1.birleşimi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın 1.birleşimi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Mecliste yaptığı konuşmasına şehit olan askerleri rahmetle anarak başlayan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, önemli gün ve haftalara da değindi. Beylikdüzü’nde devam eden kentsel dönüşüm süreciyle ilgili de konuşan Başkan Çalık, “Gürpınar Siteler Bölgesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm çalışmalarına hız verdik. Komşularımızın can güvenliği her şeyden önemli. İşte bu anlayışla önceki dönem Ekrem İmamoğlu Başkanımızla birlikte çıktığımız yolda, önümüze çıkarılan tüm siyasi engellemelere ve zorluklara rağmen çok emin adımlarla süreci yürütüyoruz. Başlattığımız son hareketle birlikte, Gürpınar Siteler Bölgesi 1. Etap kentsel dönüşümü için 2/3 oranında yeterli çoğunluk sağlandı, komşularımıza hayırlı uğurlu olsun. Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüm hareketimizi durmadan sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Bu karanlık dönemi dayanışmayla atlatacağız”

Meclis konuşmasında Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik krize de değinen Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi olarak ‘Kara Kış Seferberliği’ başlattıklarını duyurdu. Çalık, “2021 yılı sona ererken yeni yılı kara kışın zor koşullarıyla karşılıyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz halkımızı çok yıprattı. Hayat abartısız bir şekilde her gün biraz daha pahalı bir hal alıyor. Akaryakıttan temel gıdaya tüm fiyatlarda rekor artışlar var. Kent yoksulluğu zirve yaptı. Belli ki kara kış zorlu geçecek. Bu şartlar altında belediyemizin en büyük önceliği, halkımızı bu şartların yıkıcı etkisinden korumak. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında katılımcı dayanışma modelini hayata geçireceğiz. Kara kışta gıda stoklarımızı yine ihtiyaç sahibi ailelerimiz için kullanacağız. Ayrıca belediye olarak, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın çantalarına günlük olarak beslenme çantası formatında gıda paketleri koymayı hedefliyoruz. Beylikdüzü halkının çaresizlik ve yalnızlık altında ezilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu karanlık dönemi dayanışmayla atlatacağız. Çaresizliğe, gıda ve enerji krizine karşı başlattığımız kara kış seferberliği kapsamında sürekli sahada olacağız.” şeklinde konuştu.

Sokak toplayıcıları için kapsamlı proje

Meclis gündem maddelerinde yer alan ‘Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Çalışma Yönetmeliği’ hakkında da meclisi ve kamuoyunu bilgilendiren Başkan Çalık, “Sokak toplayıcılarının sorunlarına insan odaklı bir çözüm üretiyoruz. İlçe genelinde yaklaşık 207 sokak toplayıcısı tespit edildi. Bu kişilerin insani çalışma ortamlarına kavuşmalarını arzu ediyoruz. Aynı zamanda Beylikdüzü Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Derneği’nin kurulması için de destek olmaya gayret ediyoruz. Bu derneğin sosyal tesisini de yapıyoruz. Beylikdüzü’nün üç noktasında ara depolama merkezleri oluşturacağız ve bu sisteme kayıt olan arkadaşlara kartlar vereceğiz. Ayrıca sigortalı olmaları sağlanırken kendilerine depolama alanları da tahsis edeceğiz. İnsan onuruna yakışır bir sistem kurmak için çaba sarf ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öğretmen Fedai Altun’un ismi Beylikdüzü’nde yaşayacak

Beylikdüzü’ne sembol niteliğinde bir eser daha kazandıracaklarını da meclisten duyuran Çalık, “Kavaklı mahallemizde 3 bin m2 alana sahip yeni bir spor tesisinin temelini attık. Tesis içerisinde; 400 seyirci kapasiteli basketbol ve voleybol sahası, fitness ve pilates salonları ile sosyal alanlar yer alacak. Mimari tasarımının yanında, bu tesisimize sembol niteliğinde dememin bir sebebi daha var. KPSS’de 80 üzeri puan alıp sıralamada ilk bine girmesine rağmen, atanmadığı için inşaatta çalışan ve geçtiğimiz kasım ayında elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybeden 23 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmeni Fedai Altun’un ismini bu spor tesisine vermek istiyoruz. Herkesin emeğinin karşılığını aldığı, hakkının yenmediği, çocuklarımızın hayallerine kavuşabildiği bir düzen için çalışmaya devam ederken, Fedai Öğretmen’in ismini Beylikdüzü’nde uzun yıllar yaşatmak istiyoruz.” dedi.

Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. birleşiminin ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.