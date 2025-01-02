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Beylikdüzü’nde kültür sanat etkinlikleri 2025’e iddialı başlıyor

Beylikdüzü’nde kültür sanat etkinlikleri 2025’e iddialı başlıyor
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Beylikdüzü Belediyesi’nin Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında tiyatrodan konserlere kadar birçok seçkin içerik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bu ay neredeyse her gün bir oyun ya da bir konser izlemek mümkün. Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı Ne Oynuyoruz ve Hastalık Hatası oyunları ise Beylikdüzü Sahnesi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Beylikdüzü Belediyesi 2025’in ilk ayında da sanatseverler için oldukça zengin bir program hazırladı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) bu ay 20’den fazla tiyatro oyununa ev sahipliği yapıyor. BAKSM sahnesinde bu ay neredeyse her gün bir oyun ya da bir konser izlenebilecek. Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız, Kadınlık Bizde Kalsın, Şakşakçılar, Kürk Mantolu Madonna, Geç Bunları Nazım, Erkek Aklı Oksimoron, Bir Baba Hamlet, Aşk Hikâyen Düşmüş, Ahududu ve Kadın Kafası adlı oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak. Ayrıca “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” adlı müzikli danslı gösterisi, Doğu Demirkol’un tek kişilik gösterisi ve Meksika Çıkmazı adlı komedi programı da ocak ayı takviminde yer alıyor. Yine Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı Ne Oynuyoruz ve Hastalık Hatası oyunları ise Beylikdüzü Sahnesi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Çocuklara özel oyunlar

Ocak ayında çocuklar için de Şu Bizim Çocuklar, Rapunzel, Sevimli Dinozor, Peter Pan: Kurak Ada, Oliver Twist, Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri, Kral Şakir ve Kapadokya Macerası, Sermet Erkin ile İnteraktif İllüzyon Gösterisi ve Enver Ertaş’ın The Illisionist tiyatro ve gösterileri sahnelenecek.

Müzikseverler Beylikdüzü Sahnesi’nde buluşacak

Ayrıca uluslararası ödüllere sahip Marmara Flüt Orkestrası, “Beylikdüzü Cumhuriyet Korosu” ve  Bizimkent Türk Sanat Müziği Korosu da Beylikdüzü Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Sanatseverler, www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takviminden tüm detaylı bilgiye ulaşabilir.

 

 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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