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Beylikdüzü'nde kültür-sanat sezonu açılıyor

Beylikdüzü'nde kültür-sanat sezonu açılıyor
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Beylikdüzü Belediyesi’nin sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdiği etkinlikler yeni sezonda da kültür sanatın nabzını tutmaya devam edecek. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ekim ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro, konser ve stand-up gösterilerinden oluşan dopdolu bir program sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Beylikdüzü Sahnesi yeni sezonda da perdelerini açıyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) ekim ayında, kültür-sanat dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak. Ali Poyrazoğlu, Okan Bayülgen, Şevket Çoruh, Doğu Demirkol, Özgür Turhan ve Barbaros Şansal gibi isimlerin ön plana çıktığı ekim ayı etkinlikleri, 1 Ekim’de Armağan Çağlayan’ın anılarını anlattığı 3 saatlik gösterisiyle başladı.

5’inde Okan Bayülgen, 9’unda Mahşer-i Cümbüş

2 Ekim’de Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetesi Markopaşa’nın masalsı günlüğünü tutan “Meçhul Paşa”, 4 Ekim’de Bülent Parlak’ın uyarladığı komedi “Leyla ile Mecnun Değil” sahnelenecek. 5 Ekim’de Okan Bayülgen ile Ebru Unurtan’ın başrollerini paylaştığı “Otelde”, 6 Ekim’de Barbaros Şansal’ın tek kişilik gösterisi “Burda Olmaz”, 9 Ekim’de ise Mahşer-i Cümbüş’ün doğaçlama gösterisi izleyiciyle buluşacak.

Büyük usta Ali Poyrazoğlu Beylikdüzü’nde

Ekim programı, 10 Ekim’de Melis İşiten ve Şahin Irmak’ın başrollerini paylaştığı “Seni Seviyorum, İyi ki Ayrılmışız” adlı komedi ve 11 Ekim’de Mesut Süre’nin “Meksika Çıkmazı” adlı doğaçlama gösterisiyle devam edecek. 12 Ekim’de Doğu Demirkol, 14 Ekim’de büyük usta Ali Poyrazoğlu sahneye çıkacak. 16 Ekim’de ise Berfu ve Eser Yenenler çiftinin iki yıldır kapalı gişe oynadıkları “Çift Terapisi” İstanbullu tiyatroseverleri bekliyor.

Kapanış 31’inde, Ahmet Aslan konseriyle

Takvim, 17 Ekim’de Özgür Turhan’ın “Yenisi” adlı tek kişilik gösterisi, 24 Ekim’de Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun “Bir Baba Hamlet”’i ve 31 Ekim’deki Ahmet Aslan konseriyle sona eriyor. Ayrıca 8 Ekim’de Nazım Hikmet’in annesi “Celile”, 15 Ekim’de “Freud’un İnsanları” ve 30 Ekim’de “Fanatik” adlı oyunlar da ekim programında yer alıyor. Sanatseverler, www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takviminden detaylı bilgiye ulaşabilir. Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu’nun 5 Ekim Cumartesi, 12 Ekim Cumartesi ve her pazar günü birer çocuk oyunu, 13 Ekim’de “Ne Oynuyoruz” adlı doğaçlama gösterisi ve 23 Ekim’de “Ayı ve Bir Evlenme Teklifi” adlı oyunu ise ücretsiz izlenebilir.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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