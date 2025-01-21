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Beylikdüzü'nde LGS ve YKS adayları için ''Kazandıran Taktikler Semineri'' düzenlendi

Beylikdüzü'nde LGS ve YKS adayları için ''Kazandıran Taktikler Semineri'' düzenlendi
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Beylikdüzü Belediyesi, LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik ''Kazandıran Taktikler Semineri'' düzenledi. Etkinlikte öğretmenler Şahin Ersin Tuncer, Mehmet Celal Özyıldız, Aker Kartal ve Harun Özdemir LGS ve YGS’ye yönelik akıllara takılan konuları aydınlattı.

Beylikdüzü Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye hazırlanan öğrenciler için “Kazandıran Taktikler Semineri” düzenledi. Alanında uzman isimlerden Şahin Ersin Tuncer, Mehmet Celal Özyıldız, Aker Kartal ve Harun Özdemir adaylara sınav kaygısıyla baş edebilme becerisi ve sınav sürecinde ders çalışma alışkanlığının edinilmesinin yanı sıra tarih, Türkçe ve matematik testlerinde karşılaşabilecekleri soru tipleri hakkında faydalı bilgiler verdi. Retro Yayıncılık iş birliğiyle Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen seminerde konuşmacılar, kitap okumanın odaklanma gücünü artırdığını vurguladı. 

“Kendi planınızı kendiniz yapın”

Sınavlarda dereceye giren öğrencilerin ortak özelliklerini sıralayan Retro Kitap Genel Yayın Yönetmeni Şahin Ersin Tuncer, “Birçok şampiyonla konuştum ve şu üç özelliği gözlemledim. Birincisi kendi planımı kendim yaptım diyorlar. İkincisi yıl boyunca istikrarlı çalışmışlar. Üçüncüsü ve belki de en önemli özellikleri ise kitap okumuşlar. Kitap okumak sizi sadece Türkçe ve edebiyatta değil, fizikte de geliştirir arkadaşlar. Çünkü okuduğunuzu anlama beceriniz gelişir” dedi. 

“Günde en az 20 dakika kitap okuyun”

Matematik öğretmeni Harun Özdemir de gün içinde en az 20 dakika kitap okumanın odaklanmayı geliştirdiğini vurguladı. Özdemir, “Yeni bir konuyu çalışıyorsanız, en az iki kitaptan kazanım soruları çözmelisiniz. Eğer yeterince kazanım sorusu çözmezseniz, sınavda süreyi verimli kullanamazsınız. Unutmayın LGS zeki insanların değil, çalışkan insanların başardığı bir sınavdır” ifadelerini kullandı.  

“Son 10 yılın sorularını çözün”

Tarih öğretmeni Mehmet Celal Özyıldız ise okuduğunu anlamanın önemine değinerek “Önce isteyin ve zaman yönetiminizi doğru yapın, o zaman başarılı olursunuz” dedi. ÖSYM’nin önceki yıllarda sorduğu sorulardan örneklerle ve esprilerle konuşmasını renklendiren Özyıldız, sınav öncesi adaylara moral verdi. Son olarak Türkçe öğretmeni Aker Kartal da kendi başarı hikâyesini anlatarak gençleri motive etti ve küçük bir şovla semineri sonlandırdı. Etkinliğin sonunda soru-cevap ile katılımcılara kitap hediye edildi.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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