Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık dönemi başladı

Oldukça yoğun bir katılımın gösterildiği devir teslim töreninde, Ekrem İmamoğlu’na ilçeye sağladığı katkılar için teşekkür eden Mehmet Murat Çalık; “Bu seçimi ben kazanmadım, Beylikdüzü kazandı. Beylikdüzü’nün çocukları, kadınları, gençleri, engellileri, doğası, huzuru ve barışı kazandı.” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nda yeni dönem başladı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Beylikdüzü Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Murat Çalık, belediye başkanlık görevini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan devraldı. Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Başkan Mehmet Murat Çalık demokrasinin önemine dikkat çekerek; “Biz Beylikdüzü’nü çok sevdik. Burada Ekrem Başkan önderliğinde hayalimizi gerçekleştirdik. Yapacaklarımızı planlarken sadece görev bilinciyle değil, aynı zamanda toplumda umudu ve özgür düşünceyi yeşerten bir belediye olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Görev süresi sona eren Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık’ı tebrik ederek belediye başkanlık mührünü ve kendi hediyesi olan rozeti takdim etti. Çalık ise, İmamoğlu’na ilçeye sağladığı katkılar için teşekkür çiçeği takdim etti.

Çalık, “Ekrem İmamoğlu ile yol arkadaşlığı yapmak benim için onurdu.”

Ekrem İmamoğlu ile beş yıl yol arkadaşlığı yapmanın kendisi için bir onur olduğunun altını çizen Çalık; “Bu noktadan sonra Beylikdüzü’nde belediye başkanı olarak yoluma devam edeceğim. Ama benim sevgili yol arkadaşım, sevgili kardeşim Ekrem İmamoğlu’na şunu söyleyebilirim; ‘Gözü kesinlikle arkada kalmasın.’ Biz burada kendisinin ektiği fidanları büyüteceğiz ve Beylikdüzü, İstanbul’un en mutlu insanlarının yaşadığı kent olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu. Konuşmasında ayrıca bu seçimin kaybedeninin de olmadığını vurgulayan Çalık; “Bu seçimi ben kazanmadım, Beylikdüzü kazandı. Beylikdüzü’nün çocukları, kadınları, gençleri, engellileri, doğası, huzuru ve barışı kazandı. Biz sadece evlere değil, gönüllere de girdik. Ben bu işe tecrübemi, sevgimi ve samimiyetimi kattım.” diye konuştu.

İmamoğlu, “Allah herkese böyle mutlu görev teslimleri nasip etsin.”

Belediye başkanlık makamında yaptığı konuşmasına “Allah herkese böyle mutlu görev teslimleri nasip etsin.” diyerek başlayan Ekrem İmamoğlu; “Görev teslim edilirken bir hüzün yaşanır, ancak burada biz mutluluk yaşıyoruz. Çünkü beraber görev yaptığımız bir arkadaşıma görevi teslim ediyorum. Biz başka bir göreve doğru yürüyoruz. Çok önemli ve özel bir an yaşadığım için çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Mehmet Murat Çalık başkanıma hayırlı uğurlu olsun, gözüm zerre kadar arkada değil. Allah yolunu açık etsin. Beylikdüzü zaten bizim evimiz, bundan sonra hangi makamda, hangi görevde olursam olayım bir gözüm burada olacak.” dedi. Ekrem İmamoğlu konuşmasını sonlandırırken CHP İlçe Başkanı Av. Taşkın Özer, İYİ Parti ilçe Başkanı İskender Duriç ve tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti.