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Beylikdüzü’nde meme kanseri farkındalık semineri

Beylikdüzü’nde meme kanseri farkındalık semineri
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Beylikdüzü Belediyesi, “Meme kanserine farkındalık ayı” kapsamında bir bilinçlendirme semineri düzenledi. Meme kanserinin tüm süreçlerinin ele alındığı etkinlikte erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi,  1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında bir seminer düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen, genel cerrahi uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atakan Özkan’ın konuk edildiği “Her Şey Dokunmakla Başlar” adlı etkinlikte erken teşhisin ve radikal tedavinin önemi vurgulandı.

“Her ay aynı gün, üç parmağınızla, sadece beş dakika”

Meme Kanseri Farkındalık Semineri’nde her yıl yaklaşık 2 buçuk milyon, Türkiye’de ise 25 bin kadının meme kanserine yakalandığının altını çizen Dr. Atakan Özkan, bu kanser türünde en önemli şeyin hastalığa farkındalık olduğunu açıkladı. Meme muayenesini her adet döneminin sonunda yapmak gerektiğine dikkat çeken Özkan, şunları söyledi: “Ayda bir kez elinizle kontrol etmelisiniz. Her ay aynı gün, üç parmağınızla, sadece beş dakika yeterli. Memede elinize gelen her kitle önemli. Kanser olduğunuz anlamına gelmez ama bir uzmana görünmelisiniz. Kremle geçiştirmeyin, önemseyin. Bazen minicik bir tümörü elinizle de fark etmezsiniz. Bu yüzden 40 yaş üstündeyseniz yılda bir kez mammografi yaptırmalısınız. Şayet akrabalarınız arasında meme kanseri varsa, 35 yaşından itibaren yaptırmanız şart” 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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