  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beylikdüzü'nde minik öğrenciler 29 Ekim ruhunu yaşattı

Beylikdüzü'nde minik öğrenciler 29 Ekim ruhunu yaşattı

Beylikdüzü'nde minik öğrenciler 29 Ekim ruhunu yaşattı
Güncelleme:

Beylikdüzü’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı. İlçedeki Gündüz Çocuk Bakımevlerinde eğitim gören miniklerin hazırladığı Atatürk ve Cumhuriyet temalı şiir ve dans gösterileri, izleyenlere renkli anlar yaşattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Beylikdüzü’nde başladı. İlçede bulunan Gündüz Çocuk Bakımevlerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı, Atatürk ve Cumhuriyet konulu şiir ve dans gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çocuklarla birlikte marşlar söyleyerek bayram coşkusunu paylaştı. Çalık, sahnede yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in çocuklara emanet olduğunu vurgulayarak, genç nesillerin geleceği şekillendireceğine olan inancını dile getirdi. Başkan Çalık, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın milletimiz için her geçen gün daha iyi anlaşılan bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızın bilinçli yurttaşlar olarak yetişmesi, Cumhuriyet’in geleceği için son derece önemli. Bu yüzden çocuklarımız için çalışmak en büyük önceliğimiz” dedi.

“Beylikdüzü’nde kreş sayımızı on bire çıkardık”

Başkan Çalık, konuşmasında kadınların iş gücüne katılmasının da önemine değinerek, kreş imkanlarının artırılmasıyla kadınların hem istihdama katılabileceğini hem de güçlü bireyler yetiştirebileceğini ifade etti. “Kadınların iş hayatında daha güçlü yer alması, toplumu zenginleştirmenin temel yollarından biri” diyen Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi’nin kreş sayısını artırarak bu alandaki desteği sürdürdüklerini belirtti. Son beş yılda ilçedeki kreş sayısını on bire çıkardıklarını da belirten Başkan Çalık, “Şu anda binden fazla çocuğumuza hizmet veriyoruz ve bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. Ne kadar çok evladımıza dokunursak, geleceğimizi o kadar güçlü kılacağız” dedi. Başkan Çalık ayrıca, kreşlerde görev alan öğretmenler ve yönetim kadrosuna teşekkür ederek, programın sonunda minik öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu çocuklar ve aileleriyle paylaşarak devam edecek.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekranlara ara veren ünlü oyuncu kendini doğaya attı Ekranlara ara veren ünlü oyuncu kendini doğaya attı AVM'de kadınları taciz eden sapık kamerada AVM'de kadınları taciz eden sapık kamerada Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Oktay Kaynarca'yı kızdırdı Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Oktay Kaynarca'yı kızdırdı Asırlardır el değmeyen Birgi köyüne giden hayran kalıyor Asırlardır el değmeyen Birgi köyüne giden hayran kalıyor İsrail ordusundan İran'ın başkentine füze yağmuru İsrail ordusundan İran'ın başkentine füze yağmuru Artık Erdoğan'dan izin alınmayacak Artık Erdoğan'dan izin alınmayacak Elektriğe gizli zam: 200 TL'lik fatura 500 TL'ye çıkacak Elektriğe gizli zam: 200 TL'lik fatura 500 TL'ye çıkacak Kızılcık Şerbeti dizisinde şok gelişme Kızılcık Şerbeti dizisinde şok gelişme Ünlü sanatçı 21 yaş küçük aşkıyla dünyaevine girdi Ünlü sanatçı 21 yaş küçük aşkıyla dünyaevine girdi Yoğurt ve sumak diye bakın ne yedirmişler Yoğurt ve sumak diye bakın ne yedirmişler
Öğretmen koca, meslektaşı olan eşini katletti Öğretmen koca, meslektaşı olan eşini katletti Adnan Oktar'ın tüm mal varlığı Hazine'ye devredildi Adnan Oktar'ın tüm mal varlığı Hazine'ye devredildi Süper Loto'da rekor ikramiye sahibini buldu Süper Loto'da rekor ikramiye sahibini buldu İBB Başkanı İmamoğlu emeklilere müjdeyi verdi İBB Başkanı İmamoğlu emeklilere müjdeyi verdi Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşa ''Efsane Kasım'' uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşa ''Efsane Kasım'' uyarısı Hamburger yiyen 1 kişi öldü, hasta sayısı 75'e yükseldi Hamburger yiyen 1 kişi öldü, hasta sayısı 75'e yükseldi Sucuğu ile meşhur ilimizde rezalet Sucuğu ile meşhur ilimizde rezalet Bahçeli şimdi de ''terörle mücadele'' dedi Bahçeli şimdi de ''terörle mücadele'' dedi Kilosu 500 bin TL: Hasat için ilçeye akın ettiler; otellerde yer kalmadı Kilosu 500 bin TL: Hasat için ilçeye akın ettiler; otellerde yer kalmadı Mezarlıkta 3 kadını öldüren zanlı ''kirpi'' yuvasından çıktı Mezarlıkta 3 kadını öldüren zanlı ''kirpi'' yuvasından çıktı