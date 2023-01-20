Beylikdüzü'nde öğrenciler yarıyıl tatilini dolu dolu geçirecek

Beylikdüzü Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladı. Belediye’nin 21 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında 5 ayrı merkezde gerçekleştireceği Yarıyıl Şenliği’nde öğrenciler, atölye çalışmalarından sinema gösterimlerine kadar birçok etkinliğe ücretsiz katılma imkânı bulacak. Belediye düzenlediği etkinliklerin yanı sıra karnesi ile gelen öğrencilere de kitap hediye edecek.

Beylikdüzü Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerden oluşan bir program hazırladı. 21 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Yarıyıl Şenliği’nde öğrenciler; atölye çalışmaları, sinema gösterimleri, tiyatro oyunları gibi pek çok etkinliğe ücretsiz katılma imkânı bulacak. Çocukların tatillerini keyifli hale getirecek etkinlikler; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi, Galeri Beylikdüzü olmak üzere 5 ayrı merkezde gerçekleşecek.

Öğrenciler eğlenirken öğrenecek

Yarıyıl Şenliği boyunca öğrenciler; yaratıcı drama, ritim, masal, tohum topu, kitap ayracı boyama, maske boyama, mandala boyama, pandomim, kilden heykel yapımı, karikatür, fanzin, kitap, grafik tasarım, oyuncak, takı tasarım ve müzikli masal atölyelerinde eğlenirken öğrenmenin tadını çıkaracak. Eğitici ve öğretici etkinlikler kapsamında ayrıca, “Planetaryum Uzay Sinema Çadırı” ile çocuklar eşsiz bir uzay macerasına doğru yola çıkarken “Singapur Matematiği” programı ile temel matematik becerilerini geliştirecek. Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün hazırladığı “Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Animasyonu” ise çocuklarda geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi konularda farkındalık oluşturacak. Kontenjan sınırının olduğu ücretsiz atölye çalışmalarına kayıt yaptırılarak katılım sağlanacak.

Karnesiyle gelene kitap hediye

Atölye çalışmalarının yanı sıra çocuklar Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, kukla gösterisi ve çocuk zumbası ile de doyasıya eğlenecek. Yarıyıl Şenliği kapsamında ayrıca; “Enkanto” ve “Luca” animasyon filmleri ile "Kayıp Köyün Kavalcısı" ve "Prenses Arwen" isimli tiyatro oyunları minik seyircileriyle buluşacak. Çocuklar için dopdolu programlar hazırlayan Beylikdüzü Belediyesi’nin öğrencilere bir de sürprizi olacak. Yarıyıl Şenliği boyunca, karnesi ile gelen öğrencilere kitap hediye edilecek. Tüm yarıyıl programları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, belediyenin www.beylikduzu.istanbul adresini ziyaret edebilir.