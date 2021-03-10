Beylikdüzü’nde pandemi ile mücadelede yıllık bilanço

Beylikdüzü Belediyesi 11 Mart 2020 tarihinde ülkede açıklanan ilk pozitif koronavirüs vakasının ardından geçen bir yıllık süreçte tedbir ve önlemi bir an olsun elden bırakmadan sayısız hizmet gerçekleştirdi.

‘Beylikdüzü Tek Yürek’ diyerek çıkılan yolda yaklaşık 40 bin haneye yardımlar ulaştırılırken örnek gösterilen ‘Dayanışma Askısı’ kampanyasıyla 2 bin 26 ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı sağlandı. Süreç boyunca ilklere de imza atan Belediye, dezenfektan paspas ve dezenfeksiyon kabini uygulamalarını hayata geçirdi. Üretmenin öneminin ortaya çıktığı süreçte Yaşam Bahçesi projesiyle de 50 tonun üzerinde mahsul Gıda Bankası üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Salgın dönemini eğitim fırsatına çeviren belediye ayrıca dünyanın önde gelen çevrimiçi mesleki eğitim platformu Coursera ile iş birliği yaparak değeri 35 milyon dolar olan 4 bin 600 farklı kursa, Türkiye'den 100 bin kişinin ücretsiz erişimini sağladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de ilk pozitif koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Beylikdüzü Belediyesi tedbir ve önlemi elden bırakmadı. Bir yıllık süreç boyunca ilklere imza atan Belediye, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarla hijyeni üst seviyede tutarken yardımlaşma ve dayanışma ruhunu da perçinledi. Kriz masaları kurarak sürecin her anını özenle yöneten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın konuya ilişkin hassasiyetiyle pandemi dönemi boyunca tüm ekipler özveriyle çalıştı. Tedbir uygulamaları kapsamında tüm denetimler zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilirken Belediye Başkanı Çalık, gerek pazar alanları gerekse iş yerleri olmak üzere düzenli olarak yerinde incelemelerde bulundu.

Dayanışma ve yardımlaşma en üst seviyedeydi

Koronavirüs salgın süreci boyunca ‘Evde Kal Beylikdüzü’ çağrısı yapılırken 65 yaş üzeri yalnız yaşayan vatandaşlar için çağrı merkezi ve sosyal medya üzerinden gelen talepler doğrultusunda günlük alışveriş ve eczaneden ilaç temini hizmeti verildi. Bir yıllık süreçte toplamda 33 bin 629 yardım kolisi, 446 haneye 45 bin 450 kişilik sıcak yemek, 2 bin 795 vatandaşa gıda kartı dağıtımı, 110 haneye bebek bezi ve bin 980 haneye bebek maması desteği yapıldı. İlçe halkının kendilerine alışveriş yaparken ihtiyaç sahibi komşularına da destek olması amacıyla hayata geçen ‘Dayanışma Askısı’ kampanyasına da ilgi büyük oldu. Beylikdüzü’ndeki tüm marketlere toplamda 260 adet Dayanışma Askısı yerleştirilerek 2 bin 26 aileye yardım ulaştırıldı. Üretmenin ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı dönemde Yaşam Vadisi 3.etapta 20 bin m2’lik Yaşam Bahçesi’ni hayata geçiren Beylikdüzü Belediyesi, yaz ve kış mahsulleri olmak üzere 50 tonun üzerinde mahsul ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına umut oldu.

Beylikdüzü ilkleri gerçekleştirdi

Beylikdüzü Belediyesi tüm devam eden hizmetlerin yanı sıra birçok ilke de imza attı. İlçe genelinde toplamda 5 bin 311 dezenfektan paspas apartman girişleri, kamu kurumları ve hastanelere yerleştirilirken dezenfektan kabin uygulaması da kamu kurumları arasında ilk kez Beylikdüzü’nde gerçekleşti. Sağlık çalışanlarının da her zaman yanında olmaya önem veren belediye, evlerine gidemeyen sağlıkçılara Beylikdüzüspor Tesisleri’nin kapılarını açarken sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere belediye ekiplerince 10 binin üstünde yüz koruyucu siperlik üretildi. Tüm vatandaşlar için 14 Altın Kural broşürleri ilçe genelinde dağıtılırken Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık sosyal medya üzerinden de vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Dezenfeksiyon işlemleri düzenli yürütüldü

Hijyen ve temizliğin öneminin arttığı süreçte Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, ibadethaneler, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, eczaneler, noterler, devlet bankalarının şubeleri, PTT şubeleri, taksi ve otobüs durakları ile taksi ve toplu taşıma araçları, sığınma ve bakımevleri, berberler ve kuaförler gibi ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte edildi. Aynı zamanda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince bulvar, cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinin arazöz ile yıkanması ve süpürülmesi, konteynerlerin dezenfekte edilip yıkanması gibi işlemler yapıldı. Özellikle vatandaşların sokağa çıkamadığı dönemde ise sokak hayvanlarının beslenmesinin aksamaması için ekipler tarafından 50’nin üzerinde noktada haftanın 4 günü düzenli olarak beslemeler yapıldı.

Herkes için eşit sağlık hizmeti

'Herkes için kaliteli, koruyucu ve eşit sağlık hizmeti' diyerek yola çıkan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü de salgın süresince sahadaydı. Koronavirüs olup müdürlüğe talepte bulanan hastaların nakli, hasta nakil ambulanslarıyla yapılırken hastaneye veya kamu kurumlarına gitmesi gereken ve risk oluşturması nedeniyle toplu ulaşımı kullanmak istemeyen yaşlı ve engelli vatandaşların nakilleri engelli nakil araçlarıyla sağlandı. Evinde koronavirüs tedavisi gören ve tamamlayıcı tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşlara ise reçete karşılığı enjeksiyon, pansuman ve serum takılmasına yönelik Evde Bakım Birimi hemşireleriyle hizmet verildi. Bir yıllık dönem içerisinde; Ambulans, Ağız Diş Sağlığı, Evde Bakım, Fizik Tedavi, Diyetisyen, Engelli Medikal Destek, Engelli Nakil, Koruyucu Hizmetler ve Engelsiz Yaşam Birimlerinden 5 bin 646 kişi toplamda 21 bin 405 hizmet aldı.

100 bin kişiye ücretsiz uluslararası kurs imkânı

Salgın dönemini aynı zamanda eğitim fırsatına da çeviren Beylikdüzü Belediyesi 23 Eylül'de tüm Türkiye'yi kapsayan uzaktan eğitim hareketi başlattı. Dünyanın önde gelen çevrimiçi mesleki eğitim platformu Coursera iş birliğiyle değeri 35 milyon dolar olan 4 bin 600 farklı kursa, Türkiye'den 100 bin kişi ücretsiz erişim sağladı. Türkiye'nin dört bir yanından kayıt olan öğrenciler Harvard, Yale, Cambridge, Stanford ve Duke gibi dünyanın prestijli üniversitelerinden eğitim alabilme imkânı yakaladı. Kurslara devam eden kursiyerler 403 bin 72 ders seçerken başarıyla tamamlayan 19 bin 152 kişi sertifikalarına kavuştu. Kurs sonunda öğrencilerin özgeçmişleri dünyanın önde gelen 2 bin 400 uluslararası firmasının yanı sıra ulusal firmalarla da paylaşılıyor.