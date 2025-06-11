  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beylikdüzü'nde sağlık hizmetleri artık yeni adresinde

Beylikdüzü'nde sağlık hizmetleri artık yeni adresinde

Beylikdüzü'nde sağlık hizmetleri artık yeni adresinde
Güncelleme:

Beylikdüzü Belediyesi, sağlık hizmetlerini daha etkin ve erişilebilir kılmak amacıyla Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü yeni hizmet binasına taşıdı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Beylikdüzü Belediye, ilçe halkına daha erişilebilir ve kapsamlı sağlık hizmetleri sunmak amacıyla Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü yeni hizmet binasına taşıdı. Müdürlük; iş yeri hekimliği, ulaşım destek birimi, koruyucu sağlık hizmetleri, ağız ve diş sağlığı, diyet ve beslenme, engelli nakil hizmeti, fizik tedavi, evde bakım ve destek hizmeti, yaşlı ve engelli destek hizmetlerini yeni adresinde de kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor.

Beylikdüzü Belediyesi, sağlık hizmetlerini daha etkin ve erişilebilir kılmak amacıyla Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü yeni hizmet binasına taşıdı.

“Halk Sağlığı Günleri” devam edecek

Tüm bunların yanı sıra Belediye’nin düzenlediği ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören “Halk Sağlığı Günleri” de yeni yerinde devam edecek. Randevu şartı aranmayan bu hizmet kapsamında müdürlüğe başvuran vatandaşlar, mevcut hizmetlere ek olarak işitme testi ve göz ön tanı muayenelerinden de ücretsiz faydalanabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler kişiler 444 09 39 numaralı telefondan ve 2337 dâhili hattan müdürlükle iletişime geçebilir.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün yeni adresi: Kavaklı Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi, No:11 - Beylikdüzü (Kavaklı eski kurs merkezi)

 

text-ad
Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeşil sahalara gece yarısı Talisca bombası düştü! Yeşil sahalara gece yarısı Talisca bombası düştü! Bir kişinin ''süslenmiş gelmiş'' dediği kadının eşi çılgına döndü! Bir kişinin ''süslenmiş gelmiş'' dediği kadının eşi çılgına döndü! Muğla'da ''gönül ilişkisi'' vahşeti: Bir baba ve oğlu öldürüldü, bir kadın yaralandı Muğla'da ''gönül ilişkisi'' vahşeti: Bir baba ve oğlu öldürüldü, bir kadın yaralandı İslam Memiş güvenli liman altının 2 alternatifini açıkladı İslam Memiş güvenli liman altının 2 alternatifini açıkladı Engelli ve ilaç raporları için ''randevu'' düzenlemesi Engelli ve ilaç raporları için ''randevu'' düzenlemesi Genç kadın evinin önünde katledildi: Cinayet zanlıları ise 2 genç kız! Genç kadın evinin önünde katledildi: Cinayet zanlıları ise 2 genç kız! Yeni Akit'in haber müdürü, Ferdi Zeyrek'in ölümüyle açık açık alay etti! Yeni Akit'in haber müdürü, Ferdi Zeyrek'in ölümüyle açık açık alay etti! Şimdilerde 54 yaşında olmasına rağmen 30 yaş genç gözüken ünlü şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Şimdilerde 54 yaşında olmasına rağmen 30 yaş genç gözüken ünlü şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Gıda sahtekarlarına bir marka daha eklendi: Listede baldan peynire, köfteden sucuğa yine yok yok! Gıda sahtekarlarına bir marka daha eklendi: Listede baldan peynire, köfteden sucuğa yine yok yok! Türkiye'nin ''zamansız üstadı'' Haldun Dormen'den Türkiye itirafı: ''Söylersem hapse tıkarlar!'' Türkiye'nin ''zamansız üstadı'' Haldun Dormen'den Türkiye itirafı: ''Söylersem hapse tıkarlar!''
Nur Viral'in canlı yayındaki zor anları; Oytun Erbaş'ın sözleri olay oldu Nur Viral'in canlı yayındaki zor anları; Oytun Erbaş'ın sözleri olay oldu İstanbul'da iş insanı ofisinde öldürüldü! Dehşete düşüren kavga kamerada İstanbul'da iş insanı ofisinde öldürüldü! Dehşete düşüren kavga kamerada Bir devrin sonu... Türkiye'nin efsanesi Şener Şen'den herkesi üzen haber Bir devrin sonu... Türkiye'nin efsanesi Şener Şen'den herkesi üzen haber 5 büyükşehirdeki seçim anketinde dengeler değişti! 5 büyükşehirdeki seçim anketinde dengeler değişti! Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yaz tatilinden ''manken çatlatmaya'' devam ediyor Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yaz tatilinden ''manken çatlatmaya'' devam ediyor İlk kez hakim karşısına çıkan Ümit Özdağ için karar verildi İlk kez hakim karşısına çıkan Ümit Özdağ için karar verildi Cem Küçük'ten medyada yeni operasyon iddiası: İsim vererek tek tek açıkladı! Cem Küçük'ten medyada yeni operasyon iddiası: İsim vererek tek tek açıkladı! 80 bin TL maaş, kalacak yer, sınırsız internet ve yemek talebi patronları işçi yaptı! 80 bin TL maaş, kalacak yer, sınırsız internet ve yemek talebi patronları işçi yaptı! Ekrem İmamoğlu'ndan ''işkence'' iddiası Ekrem İmamoğlu'ndan ''işkence'' iddiası Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti: Havalimanında gözyaşları sel oldu! Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti: Havalimanında gözyaşları sel oldu!