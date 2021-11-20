Beylikdüzü'nde spor faaliyetleri aralıksız devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor, eğitim ve eğlencenin bir arada yaşandığı Kış Spor Okulları ve Yetişkin Spor Kursları’nda vatandaşlar 17 farklı branşta eğitim alıyor. İlçenin birçok farklı merkezinde uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülen ve yoğun ilgi gören kurslarda çocuk ve yetişkin kategorileri olmak üzere toplam 4 bin 346 kişi, yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkını spor ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları, Yetişkin Spor Kursları ve engelsiz spor branşlarında eğitimler tüm hızıyla sürerken vatandaşlara sağlıklı spor yapma imkânı da sağlanıyor. 17 farklı branşta eğitim imkânı sunan kurslar, ilçenin birçok farklı merkezinde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Yoğun ilgi gören kurslarda çocuk ve yetişkin kategorileri olmak üzere toplam 4 bin 346 kişi hizmet alıyor.

Farklı Branşlarda Ücretsiz Eğitim İmkânı

Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerde bulunması amacıyla düzenlenen Kış Spor Okulları ile ilçede ikamet eden gençlere basketbol, voleybol, cimnastik, yüzme, satranç, çocuk zumbası, futbol, masa tenisi, taekwondo, kick boks ve izcilik olmak üzere birçok farklı branşta ücretsiz olarak eğitim veriliyor. Öte yandan Kış Spor Okulları’ndaki engelsiz branşlardan ise 41 çocuğun faydalandığını dile getiren müdürlük yetkilileri eğitimlerin 8 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edeceğini belirtiyor. 30 Aralık tarihine kadar devam edecek Yetişkin Spor Kursları’nda ise 2022 yılı başvuruları 20-31 Aralık tarihleri arasında www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden yapılabilecek.