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Beylikdüzü'nde ücretsiz dijital pazarlama eğitimi

Beylikdüzü'nde ücretsiz dijital pazarlama eğitimi
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Beylikdüzü Belediyesi’nin BTM Sosyal Medya iş birliğiyle düzenlediği dijital pazarlama eğitiminde Meta ve Google Ads yönetimi hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Ücretsiz olarak gerçekleşen eğitimde katılımcılara kampanya oluşturma, reklam bütçesi belirleme ve hedefleme stratejileri gibi konularda örnek senaryolar sunuldu.

 Beylikdüzü Belediyesi, dijital pazarlama alanında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda düzenlenen “Meta ve Google Ads Eğitimi”, BTM Sosyal Medya iş birliğiyle ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara Meta ve Google Ads reklam yönetimi konusunda detaylı bilgiler verildi. Ayrıca dijital reklamcılıkta başarıyı artırmanın püf noktaları, hedef kitle analizi, kampanya stratejileri ve reklam metni yazımı gibi birçok konu ele alındı.

Katılımcılar hem teorik hem de pratik bilgileri edindi

Eğitimin konuşmacıları dijital pazarlama uzmanları Eren Batumoğlu ve Kaan Gökçe oldu. Eren Batumoğlu, “Meta reklamcılığı, doğru hedef kitleye ulaşmanın anahtarıdır. Katılımcıların Facebook Business kullanımı, reklam hesabı oluşturma ve kampanya yönetimi konusunda bilinçlenmesi bu alanda büyük fark yaratır” dedi. Kaan Gökçe ise Google Ads hakkında yaptığı sunumda, “Google reklamlarında görünür olmak, doğru anahtar kelime analizinden geçer. Etkili reklam metinleri ve stratejik bütçe yönetimi sayesinde dijitalde büyümek mümkündür” ifadelerini kullandı. Uygulamalı anlatımlar ve interaktif sunumlarla gerçekleşen eğitim sonunda katılımcılar hem teorik hem de pratik bilgileri edindi. Ayrıca katılımcılara kampanya oluşturma, reklam bütçesi belirleme ve hedefleme stratejileri gibi konularda örnek senaryolar sunuldu.

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Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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