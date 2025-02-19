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Beylikdüzü’nde uygulamalı muhasebe eğitimi başladı

Beylikdüzü’nde uygulamalı muhasebe eğitimi başladı
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Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi, bireylerin mesleki yeterliliklerini artırmayı hedeflediği ‘Uygulamalı Muhasebe Eğitimi’ni başlattı. Ücretsiz olarak verilen eğitimler, muhasebe alanında kariyer yapmak isteyenler ve ön muhasebe bilgisini geliştirmek isteyen kişiler için önemli bir fırsat sunuyor. Teorik ve uygulamalı olan eğitim programı sonunda katılımcılara katılım sertifikası ve Luca sertifikası verilecek.

Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayan bireylerin mesleki yetkinliklerini artırarak istihdam edilebilirliklerini yükseltmeyi amaçladığı ‘Uygulamalı Muhasebe Eğitimi’ni başlattı. Eğitim, muhasebe alanında kariyer yapmak isteyenler ve ön muhasebe bilgisini geliştirmek isteyen adaylar için fırsat sunuyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcıların kendi laptoplarını getirmeleri zorunlu olurken, eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım sertifikası ve Luca sertifikası verilecek. İşverenlerle buluşma konusunda da desteğin sağlanacağı Uygulamalı Muhasebe Eğitimi 13 Mart tarihine kadar devam edecek.

Eğitim iki aşamadan oluşuyor

Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi’nde yapılan Uygulamalı Muhasebe Eğitimi, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada düzenleniyor. İlk aşamada, 4 hafta boyunca haftada iki gün, günde 2 ders saati şeklinde gerçekleştirilecek olan teorik eğitimde; muhasebe ve ön muhasebe kavramları, vergi mevzuatı, ticari belgeler ve defterler, temel ve genel muhasebe bilgileri, stok işlemleri, cari hesap takibi, banka işlemleri, kasa yönetimi, insan kaynakları, iletişim ve organizasyon becerileri ile problem çözme ve analitik düşünme konuları ele alınacak. Uygulamalı eğitim ise yine 4 hafta sürecek olup, haftada bir gün 2 saatlik oturumlarda Luca Mali Müşavir Paketi üzerinden gerçek senaryolarla muhasebe kayıtları, fatura, makbuz, beyanname işlemleri ve banka, kasa, cari hesap ile stok yönetimi uygulamaları yapılacak. Ayrıca Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından katılımcılara program sonrasında ise kariyer danışmanlığı hizmeti de verilecek.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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